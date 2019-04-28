Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 28 апреля ясно. День увеличился до 13 часов 57 минут. Воздух прогреется до +19 градусов.
Памятные даты
Пасха
Воскресение Христово — это самый главный христианский праздник. От даты Пасхи зависят и Устав церковной службы (с этого дня начинается отсчет «столпов» осмогласия), и окончание самого длинного и строгого Великого поста (разговенье), и многие другие православные праздники.
Даже для людей, далеких от религии, святая Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой, крестным ходом и куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном.
День работника статистики Кыргызской Республики
Отмечается празник в последнее воскресенье апреля. Установлен постановлением правительства в 1995 году.
Более тысячи человек работают в системе Национального статистического комитета, которая включает главное бюро в Бишкеке, главный вычислительный центр, областные и районные комитеты, Институт статистических исследований и учебный центр.
Всемирный день охраны труда
Впервые этот день был отмечен в 2003 году.
Люди, которые меняли мир
Родилась доктор медицинских наук Нелли Ахунбаева
У кого намечается той
Кыянбек Сатыбалдиев
Родился 28 апреля 1977 года в Майлуу-Суу (Джалал-Абадская область). Полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области.
Куда сходить
Культура
- В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходят выставки «Русское искусство XVIII-XIX веков», «Жибек жолу» и «Сквозь пелену времени...», а также можно посетить постоянные экспозиции;
- на площади Победы развернулись выставки цветов и меда;
- в «Асанбай-центре» открыта выставка Болотбека Каракеева;
- Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку». Подробнее
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова приглашает на выставку «New Жаз — 2019». Подробнее
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова представит трагикомедию «Дон Жуан» и сказку «Белоснежка и семь гномов»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева приглашает на балет «Спартак»;
- Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева покажет спектакли «Лисенок-плут» и «Амалдуу мышык»;
- мастер-классы, тренинги, лекции для детей и взрослых.
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
- Чемпионат Кыргызстана среди женских команд национальной лиги по волейболу;
- соревнования на кубок мэра Бишкека по кок-бору;
- чемпионат Кыргызстана по ордо;
- международные соревнования по гольфу;
- международные соревнования Spring Cup — 2019 по баскетболу 3×3;
- открытый чемпионат Кыргызстана по пляжной борьбе;
- соревнования по дуатлону;
- открытый чемпионат Кыргызстана по кунг-фу.
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