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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 28 апреля ясно. День увеличился до 13 часов 57 минут. Воздух прогреется до +19 градусов.

Памятные даты

Пасха

Воскресение Христово — это самый главный христианский праздник. От даты Пасхи зависят и Устав церковной службы (с этого дня начинается отсчет «столпов» осмогласия), и окончание самого длинного и строгого Великого поста (разговенье), и многие другие православные праздники.

Даже для людей, далеких от религии, святая Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой, крестным ходом и куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном.

День работника статистики Кыргызской Республики

Отмечается празник в последнее воскресенье апреля. Установлен постановлением правительства в 1995 году.

Более тысячи человек работают в системе Национального статистического комитета, которая включает главное бюро в Бишкеке, главный вычислительный центр, областные и районные комитеты, Институт статистических исследований и учебный центр.

Всемирный день охраны труда

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Несчастных случаев на строительных объектах стало меньше
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда могут способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.

Впервые этот день был отмечен в 2003 году.

Люди, которые меняли мир

Родилась доктор медицинских наук Нелли Ахунбаева

Родилась 28 апреля 1937 года во Фрунзе.
 
Продолжательница дела отца Исы Ахунбаева, она стала доктором медицинских наук, профессором, хирургом. Нелли Ахунбаева посвятила всю жизнь медицине, она верна этой профессии вот уже более 50 лет.
 
Имеет многочисленные награды, первый лауреат премии имени академика Исы Ахунбаева. Под ее руководством выпущены пять кандидатов медицинских наук, опубликовала 200 научных трудов, редактор трех сборников научных работ.
 
Нелли Ахунбаева продолжает преподавать, пишет статьи, готовит монографии, ведет общественную работу.

У кого намечается той

Кыянбек Сатыбалдиев

Родился 28 апреля 1977 года в Майлуу-Суу (Джалал-Абадская область). Полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области.

Куда сходить

Культура

  • В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходят выставки «Русское искусство XVIII-XIX веков», «Жибек жолу» и «Сквозь пелену времени...», а также можно посетить постоянные экспозиции;
  • на площади Победы развернулись выставки цветов и меда;
  • в «Асанбай-центре» открыта выставка Болотбека Каракеева;
  • Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»Подробнее
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Афиша Бишкека на выходные: сказки, лекции, концерты
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова приглашает на выставку «New Жаз — 2019». Подробнее
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова представит трагикомедию «Дон Жуан» и сказку «Белоснежка и семь гномов»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева приглашает на балет «Спартак»;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева покажет спектакли «Лисенок-плут» и «Амалдуу мышык»;
  • мастер-классы, тренинги, лекции для детей и взрослых.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

  • Чемпионат Кыргызстана среди женских команд национальной лиги по волейболу;
  • соревнования на кубок мэра Бишкека по кок-бору;
  • чемпионат Кыргызстана по ордо;

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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

  • международные соревнования по гольфу;
  • международные соревнования Spring Cup — 2019 по баскетболу 3×3;
  • открытый чемпионат Кыргызстана по пляжной борьбе;
  • соревнования по дуатлону;
  • открытый чемпионат Кыргызстана по кунг-фу.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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