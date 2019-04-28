Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 28 апреля ясно. День увеличился до 13 часов 57 минут. Воздух прогреется до +19 градусов.

Памятные даты

Воскресение Христово — это самый главный христианский праздник. От даты Пасхи зависят и Устав церковной службы (с этого дня начинается отсчет «столпов» осмогласия), и окончание самого длинного и строгого Великого поста (разговенье), и многие другие православные праздники.

Даже для людей, далеких от религии, святая Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой, крестным ходом и куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном.

День работника статистики Кыргызской Республики

Отмечается празник в последнее воскресенье апреля. Установлен постановлением правительства в 1995 году.

Более тысячи человек работают в системе Национального статистического комитета, которая включает главное бюро в Бишкеке, главный вычислительный центр, областные и районные комитеты, Институт статистических исследований и учебный центр.

Всемирный день охраны труда

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Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда могут способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.

Впервые этот день был отмечен в 2003 году.