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Общество

Несчастных случаев на строительных объектах стало меньше

Количество несчастных случаев на строительных объектах снизилось. Об этом ИА «24.kg» рассказал начальник управления охраны труда и трудовых отношений Госэкотехинспекции КР Бакыт Жолчиев.

По его словам, в прошлом году произошло пять смертельных случаев на строительстве. А в 2016 году их было восемь.

В 2017 году расследовали 101 несчастный случай, а в 2016-м 122. Всего же на производстве в 2016 году было 62 смертельных случая, а в 2017-м 49. Эти цифры показывают небольшое, но снижение.

Бакыт Жолчиев

По его словам, инспекция уделяет большое внимание профилактике несчастных случаев. Руководителей компаний, прорабов, инженерно-технических работников обучают правилам охраны труда и технике безопасности. Ежегодно обучение проходят 400-500 специалистов.

Основной причиной смертельных случаев на строительстве является несоблюдение техники безопасности.

«Строительство является особо опасным производством, поэтому должно уделяться много внимания вопросам охраны труда работающих и технике безопасности. Во-первых, на строительстве не могут работать лица, не достигшие 18 лет. Во-вторых, рабочие должны проходить обучение, аттестацию, инструктажи на производстве, в том числе по технике безопасности. И в течение месяца молодой специалист не должен допускаться к самостоятельной работе, он может работать только вместе с наставником. Опытные рабочие ежеквартально должны проходить периодический инструктаж по технике безопасности. Но нанимателями эти требования не всегда выполняются, допускаются к работе неопытные, не прошедшие инструктажи и обучение люди. И, как правило, именно они оказываются в числе пострадавших, а также и более опытные рабочие, которые пренебрегают техникой безопасности», — объяснил он.

Бакыт Жолчиев отметил, что перед плановой проверкой Госэкотехинспекция обязана за 10 дней уведомить субъект. Понятно, что за это время устраняются возможные нарушения.

Зайти так просто на какой-то объект мы не можем, закон этого не позволяет. Даже если видим нарушение. Только по заявлению работников или пострадавших.

Бакыт Жолчиев

По его словам, каждый трагический случай на производстве расследуется. Создается специальная комиссия, которая определяет обстоятельства несчастного случая, причины, виновников.

Напомним, 13 февраля во время сварочных работ в шахту лифта упали двое мужчин — 1980 и 1987 годов рождения. Один погиб. Инцидент произошел в строящемся торговом комплексе. По предварительной информации, трагедия случилась из-за нарушения строителями техники безопасности.
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