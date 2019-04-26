Афиша Бишкека на выходные: сказки, лекции, концерты

Театр

27 апреля. Сказка «Каркыранын канаты»

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики и России Владислав Пази. Сказка на кыргызском языке.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00.

27 апреля. Опера «Травиата»

«Травиата» — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер, интимная драма нежных и глубоких чувств. Д.Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над окружающей легкомысленной средой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

27 апреля. Этническая саунд-драма «Демон»

Спектакль «Демон» — эпическая постановка, соединяющая этническую музыку, ритуальный танец и поэзию Лермонтова. Это история об очищении человеческой души, прощении, сохранении традиций, переплетении культур разных народов, живущих рядом.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

27 апреля. Музыкально-литературный спектакль «Поем стихи, читаем песни»

Единственный в своем жанре литературно-музыкальный спектакль поведает свою историю о любви Поэта и Девушки, Художника и Соперницы под покровительством Творца.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

28 апреля. Балет «Спартак»

Постановка по мотивам повести о легендарном античном герое, возглавившем восстание рабов и гладиаторов против императорского Рима в I веке до нашей эры. Имя Спартака стало символом борьбы против порабощения и насилия.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

28 апреля. Трагикомедия «Дон Жуан»

Дон Жуан не простой обольститель и сластолюбец. Он освобождает себя от всех условностей и условий, подчиняясь лишь своим искренним чувствам — непостоянным, как волны, ветер, стихия... Наша жизнь не просто химия, биологический процесс. Это в первую очередь жизнь души.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

27 апреля. Этно-джем

Всегда готовый к погружению шаман Рамха и не менее готовые участники группы UDHA (Алматы) в этот раз хотят устроить этно-джем. Должно получится музыкально и даже немного мистически.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

27 апреля. Концерт Алексея Чумакова (Россия)

Российский эстрадный певец, музыкант, телеведущий, писатель, сценарист, художник, саунд-продюсер, призер музыкального реалити-шоу «Народный артист» выступит в Бишкеке.

Двроец спорта имени Кожомкула, 19.00.

27 апреля. Выступление V$XV PRiNCE

Рэп-исполнитель из Казахстана даст сольный концерт в Бишкеке. Последний его альбом «A$sorti» вышел в начале 2019-го и запомнился многим слушателям песнями «На лету» и «Карусель», которые до сих пор находятся в топе на музыкальных платформах СНГ.

Кафе Zolden Beer, 20.00.

27 апреля. Кинопоказ короткометражных документальных фильмов

Вы посмотрите три короткометражных документальных фильма молодых режиссеров из Кыргызстана — Томирис Орозоевой и Гульзат Матисаковой. После просмотра можно будет задать вопросы и обсудить фильмы с одной из создательниц.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 15.00.

Выставки, ярмарки

1 марта — 1 июня. «Русское искусство XVIII-XIX веков»

Основу коллекции составили 72 произведения русских художников, выделенные из музейных фондов Наркомата просвещения РСФСР и Государственной Третьяковской галереи. Выставка дает представление об основных этапах развития русского искусства этого периода.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

22 апреля — 2 мая. Выставка Болотбека Каракеева KARAK

В произведениях Болотбека Каракеева суть происходящего можно прочувствовать через изображение хаоса и гармонии. Пусть эти картины помогут посетителю выставки найти в себе смелость и признать: то, что он увидел в картинах, творится и в его душе.

«Асанбай-центр».

19 апреля — 5 мая. Фотовернисаж «Сквозь пелену времени...»

Впервые будут представлены оцифрованные негативы из личного архива кинорежиссера Толомуша Океева и другие, более поздние, неопубликованные фото. Первые снимки сделаны самим подростком на простеньком фотоаппарате.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

20 апреля — 7 мая. Выставка «New Жаз — 2019»

В состав участников вошли художники из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова, 11.00-17.00.

20 апреля — 19 мая. «Космическая» фотовыставка

Вы сможете не просто увидеть замечательные фотоработы, но и послушать интересные лекции о космосе. Подробнее

Музей имени Н.К.Рериха, 14.00-19.00.

27-28 апреля. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

5-28 апреля. Интерактивная выставка «Жибек жолу»

Цель выставки — дать детям базовые знания о культуре стран Великого шелкового пути, воспитать в них солидарность и взаимоуважение. Участвуют 15 государств. У каждой страны будет свой день. В программе мастер-классы, показ кинофильмов, игры и многое другое. Это первая в республике выставка такого формата.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 10.00-18.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

27 апреля. Мастер-класс по живописи

Очередной мастер-класс цикла проведет художник Владимир Файзыев. Материал входит в стоимость. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 12.00 и 15.00.

27 апреля. Лекция «Туалеты в общественных местах»

О проблеме общественных туалетов в Бишкеке и путях ее решения гости поговорят с Айбеком Сыдыковым.

Оlolohaus, 17.00.

Для детей

27 апреля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

27 апреля. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

28 апреля. Сказка «Белоснежка и семь гномов»

Детей ждет встреча с самой красивой принцессой Белоснежкой, с озорными гномами, умным Кактусом, веселой Ромашкой, бесстрашным Принцем, любовь которого освободит Белоснежку от злых чар мачехи Королевы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

28 апреля. Спектакли «Лисенок-плут» и «Амалдуу мышык»

Хорошо, что на свете есть дружба. С ней не страшны никакие происки хитрецов. В сказке «Лисенок-плут» медвежонок и зайчишка, подружившись, смогли наказать хитреца лисенка.

В сказке «Амалдуу мышык» ненасытные мыши уничтожили все припасы в доме бабушки Кулипы. На помощь ей приходит кот и придумывает план истребления грызунов.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.