17:12
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Общество

После реконструкции открыта дорога Лебединовка — ГЭС-5

Сегодня состоялось официальное открытие автодороги Лебединовка — ГЭС-5 после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, в ходе работ мост протяженностью 36,6 метра расширили на 5,5 метра. Рядом построили пешеходный мост. Объект ввели в эксплуатацию.

На участке дороги протяженностью 350 метров уложили первый слой асфальтобетонного покрытия толщиной 9 сантиметров. По обеим сторонам дороги обустроили тротуары, а с правой стороны установили водоотводные лотки.

Отмечается, что после реконструкции категория дороги повышена — проезжая часть расширена с двух до четырех полос.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370502/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Минтранс реформирует дорожный фонд. Он может собрать около 13 миллиардов сомов
Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Продление улицы Минжилкиева. Строительство профинансирует университет «Манас»
Садыр Жапаров ознакомился с ходом строительства автодороги Ош — Кара-Суу
Студенты «Манаса» выступили против дороги через кампус и запустили петицию
Мэрия Бишкека объяснила выступ на улице Калинина проектным решением
Эстакада в Бишкеке: ради развязки начали снос 64 объектов
Бишкекчанин просит объяснить выступ на улице Калинина
Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги
В Баткене строят дорогу Мин-Орук — Самаркандек с мостом и освещением
Популярные новости
В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Бизнес
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
15 апреля, среда
17:11
Кыргызстан обсуждает цифровые проекты с китайскими инвесторами Кыргызстан обсуждает цифровые проекты с китайскими инве...
17:10
В Кыргызстане хотят ввести единый тариф на электроэнергию для распредкомпаний
17:06
Совбез Кыргызстана и ОДКБ обсудили риски и планы на 2026 год
17:02
В Кыргызстане выявили схему незаконной регистрации машин через «Биримдик 24»
17:00
После гибели школьника в Нарыне наказали директора и проверяют учителей