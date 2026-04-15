Сегодня состоялось официальное открытие автодороги Лебединовка — ГЭС-5 после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, в ходе работ мост протяженностью 36,6 метра расширили на 5,5 метра. Рядом построили пешеходный мост. Объект ввели в эксплуатацию.

На участке дороги протяженностью 350 метров уложили первый слой асфальтобетонного покрытия толщиной 9 сантиметров. По обеим сторонам дороги обустроили тротуары, а с правой стороны установили водоотводные лотки.

Отмечается, что после реконструкции категория дороги повышена — проезжая часть расширена с двух до четырех полос.