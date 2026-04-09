Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги

Более 40 владельцев земельных участков в МТУ «Новопавловка» могут лишиться своих наделов из-за строительства дороги к новому Ошскому рынку. Земли сельскохозяйственного назначения в 1990-х годах выдавались в пользование от колхозов в виде паев, а законное право собственности на них жители получили в 2008 году. Тогда паи распределяли среди колхозников, медработников и учителей.

Дорога лишит жителей земли и урожая

Сейчас под строительство трассы государственного значения попадает значительная часть этих участков. У некоторых жителей земли занимают 8–9 соток, у других — до 3 гектаров. Так, жительница Новопавловки может потерять 9 соток. Она присутствовала на встрече с мэром и представителями муниципалитета и районной администрации.

По словам женщины, часть полей, по которым пройдет дорога, засеяна. Земли обрабатывали с осени, когда жители не имели информации о планах мэрии.

На участках растут клевер, кукуруза, сахарная свекла и другие сельхозкультуры. Многие жители брали кредиты для посева, поэтому потеря земли грозит финансовыми проблемами.

Мэрия хочет закончить дорогу как можно скорее и, по словам присутствующих на встрече с мэром, это может произойти уже в конце лета 2026 года.

Компенсации под вопросом: обещания без гарантий

В ходе встречи мэр Айбек Джунушалиев заявил, что для владельцев предусмотрено выделение новых участков в другой части МТУ «Новопавловка».

«Поймите, я не дачу строю, а дорогу государственного значения. Есть понятие изъятия земельных участков для государственных нужд. Поэтому, когда мы говорим об обмене, это наша инициатива. Мы настроены защищать ваши законные права», — подчеркнул он.

Мэр добавил, что финансовая компенсация — это деньги, и они в качестве выдачи за изъятые земли не предусмотрены.

Но жители не понимают: выдача равноценных земель — это личная барская инициатива мэрии или законно положенная компенсация за их участки?

Как рассказала жительница Новопавловки, после ухода мэра глава МТУ заявил, что не знает, о каких именно компенсационных участках шла речь. И есть ли они, он также не знает. Вопрос о финансовой компенсации согласно независимой оценке также не обсуждали, хотя часть жителей настаивает на таковой.

Жители вспоминают, что в других районах, например в Ороке, за гектар земли выплачивали около $200-300 тысяч или $2-3 тысячи за сотку.

«На это Рамиз Алиев (вице-мэр Бишкека. — Прим. 24.kg) удивленно посмотрел и спросил, откуда мы взяли такие суммы. Он добавил, что приведет оценщика, и тот подсчитает», — сообщили жители села.

Но, они сомневаются в оценке: будет ли действительно независимой?

По данным жителей, у семи человек из района есть большие участки площадью более 1 гектара, у остальных — от 3 соток и выше. Они опасаются, что противоречивые заявления чиновников могут привести к тому, что они и вовсе потеряют землю, а для многих это единственный источник дохода.

Жители Новопавловки требуют прозрачной информации о процедуре изъятия, справедливой компенсации или предоставления равноценных участков, чтобы строительство дороги не превратилось для них в социально и финансово опасное решение.

В конце встречи владельцы наделов написали заявление на имя акима о том, что они действительно имеют земельную долю и просят муниципалитет или администрацию района выдать равноценную финансовую компенсацию или равноценный участок в этом же районе.

Напомним, руководство Бишкека во главе с Айбеком Джунушалиевым провело выездное совещание в Новопавловке по строительству дороги к новому Ошскому рынку. Проект предусматривает полноценную трассу с мостом, соединение с северной объездной дорогой и создание двух примыканий.

Мэр отметил, что дорога государственного значения обеспечит заезд на рынок и выезд на объездную трассу. Власти подчеркнули, что при необходимости изъятия земель будут действовать механизмы для государственных нужд, а собственникам предложат альтернативные участки и постараются решить вопросы в добровольном порядке с учетом их прав и интересов.

Ранее, эту же дорогу муниципалитетом планировалось провести через кладбище, но после ряда рассмотрений факторов мэрия от этой идеи отказалась.