Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства автомобильной дороги Ош — Кара-Суу.

Главе государства доложили, что сейчас проводятся работы по расширению дорожного полотна и снятию старого асфальтового покрытия.

Министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев отметил, что в проекте также предусмотрены тротуары и велосипедная дорожка. А для обеспечения безопасности дорожного движения на участках с соответствующими рельефными условиями по центру будет установлено разделительное ограждение. Также по всей трассе будет установлено освещение.

Четырехполосная дорога позволит значительно увеличить пропускную способность, минимизировать заторы и повысить уровень безопасности дорожного движения. Это улучшит транспортное сообщение Кара-Суйского района, а также ускорит процесс междугородних и межрегиональных грузовых и пассажирских перевозок.

Садыр Жапаров дал ряд поручений, в частности, завершить строительство трассы до конца этого года, уделив при этом особое внимание качеству выполняемых работ.