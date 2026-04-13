Экономика

Садыр Жапаров ознакомился с ходом строительства автодороги Ош — Кара-Суу

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства автомобильной дороги Ош — Кара-Суу.

Главе государства доложили, что сейчас проводятся работы по расширению дорожного полотна и снятию старого асфальтового покрытия.

Министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев отметил, что в проекте также предусмотрены тротуары и велосипедная дорожка. А для обеспечения безопасности дорожного движения на участках с соответствующими рельефными условиями по центру будет установлено разделительное ограждение. Также по всей трассе будет установлено освещение.

Четырехполосная дорога позволит значительно увеличить пропускную способность, минимизировать заторы и повысить уровень безопасности дорожного движения. Это улучшит транспортное сообщение Кара-Суйского района, а также ускорит процесс междугородних и межрегиональных грузовых и пассажирских перевозок.

Садыр Жапаров дал ряд поручений, в частности, завершить строительство трассы до конца этого года, уделив при этом особое внимание качеству выполняемых работ.
Материалы по теме
Президент принял участие в открытии Центра семейной медицины в Кара-Суу
Студенты «Манаса» выступили против дороги через кампус и запустили петицию
Эстакада в Бишкеке: ради развязки начали снос 64 объектов
Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги
В Баткене строят дорогу Мин-Орук — Самаркандек с мостом и освещением
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Минтранс обещает завершить строительство дороги к «Ала-Тоо Резорту» в этом году
Участок дороги Бишкек — Кант — Токмок расширяют: когда завершат работы
25 километров дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол отремонтируют до 1 мая
В Оше начнут строить четырехполосную дорогу
Популярные новости
Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;апреля Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на 9 апреля
Рубль продолжает расти, тенге заметно дешевеет. Курсы валют на&nbsp;10&nbsp;апреля Рубль продолжает расти, тенге заметно дешевеет. Курсы валют на 10 апреля
Председатель ГНС: Президент готовит указ о&nbsp;новых послаблениях для бизнеса Председатель ГНС: Президент готовит указ о новых послаблениях для бизнеса
Бишкек просит у&nbsp;Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок ГСМ Бишкек просит у Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок ГСМ
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
13 апреля, понедельник
09:06
Все села Кыргызстана будут обеспечены чистой водой к 2030 году — Садыр Жапаров Все села Кыргызстана будут обеспечены чистой водой к 20...
09:05
Почти 2 миллиона мальков сига выпустили в водоемы страны
09:01
Премьер Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах
08:46
В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
08:28
Казахстан нарастил поставки зерна и муки в Кыргызстан