19:59
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Общество

Болезни сердца. В Кыргызстане запустят марафон здоровья

В Кыргызстане запустят марафон здоровья, направленный на выявление рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Об этом сегодня на брифинге сообщил директор Национального центра кардиологии и терапии Талант Эралиев.

По его словам, планируется провести обследование лиц старше 30 лет. Начнется марафон с Иссык-Кульской области, в том числе будет измеряться уровень холестерина, сахара в крови, артериального давления и другое.

Талант Эралиев напомнил, что в стране реализуется программа «Здоровое сердце», рассчитанная на 2025-2030 годы.

Она направлена на:

  • профилактику ССЗ,
  • раннее выявление,
  • развитие высокотехнологичной медицинской помощи.

«Сейчас закупается оборудование, чтобы любой пациент при обращении в поликлинику мог получить необходимую помощь при содействии искусственного интеллекта. Сейчас в регионах создается маршрут пациента — при возникновении тяжелых заболеваний в виде инфаркта миокарда будет не обязательно ехать, как сейчас, в Бишкек, Ош или Джалал-Абад. Ангиографическая служба (КАТЛАБы) будет налажена в каждом регионе. Вчера запущен центр в Балыкчи. В настоящее время идет ремонт в Нарыне, в ближайшие два-три месяца там запустим службу. Параллельно идет запуск в Таласе», — сказал Талант Эралиев.

Он подчеркнул, что при лечении ССЗ самое важное — время. Чем позже пациент поступает в специализированное отделение, тем выше вероятность развития осложнений, в том числе и смерти.

Напомним, сердечно-сосудистые заболевания лидируют в структуре смертности населения КР. На их долю приходится более 52 процентов смертей. Каждый год около 20 тысяч граждан от 30 до 60 лет преждевременно уходят из жизни от ССЗ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370861/
просмотров: 225
Версия для печати
17 апреля, пятница
19:40
Разрыли тротуар и залили смолой. Бишкекчане жалуются на беспорядок у остановки Разрыли тротуар и залили смолой. Бишкекчане жалуются на...
19:20
Болезни сердца. В Кыргызстане запустят марафон здоровья
19:00
Афиша Бишкека на выходные: оперы, художественные мастер-классы и детские шоу
18:44
Раису Атамбаеву вызвали на допрос в МВД — заявление дочери
18:41
Рейтинг Путина снижается шестую неделю подряд — данные ВЦИОМ