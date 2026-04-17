Болезни сердца. В Кыргызстане запустят марафон здоровья

В Кыргызстане запустят марафон здоровья, направленный на выявление рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Об этом сегодня на брифинге сообщил директор Национального центра кардиологии и терапии Талант Эралиев.

По его словам, планируется провести обследование лиц старше 30 лет. Начнется марафон с Иссык-Кульской области, в том числе будет измеряться уровень холестерина, сахара в крови, артериального давления и другое.

Талант Эралиев напомнил, что в стране реализуется программа «Здоровое сердце», рассчитанная на 2025-2030 годы.

Она направлена на:

профилактику ССЗ,

раннее выявление,

развитие высокотехнологичной медицинской помощи.

«Сейчас закупается оборудование, чтобы любой пациент при обращении в поликлинику мог получить необходимую помощь при содействии искусственного интеллекта. Сейчас в регионах создается маршрут пациента — при возникновении тяжелых заболеваний в виде инфаркта миокарда будет не обязательно ехать, как сейчас, в Бишкек, Ош или Джалал-Абад. Ангиографическая служба (КАТЛАБы) будет налажена в каждом регионе. Вчера запущен центр в Балыкчи. В настоящее время идет ремонт в Нарыне, в ближайшие два-три месяца там запустим службу. Параллельно идет запуск в Таласе», — сказал Талант Эралиев.

Он подчеркнул, что при лечении ССЗ самое важное — время. Чем позже пациент поступает в специализированное отделение, тем выше вероятность развития осложнений, в том числе и смерти.

Напомним, сердечно-сосудистые заболевания лидируют в структуре смертности населения КР. На их долю приходится более 52 процентов смертей. Каждый год около 20 тысяч граждан от 30 до 60 лет преждевременно уходят из жизни от ССЗ.