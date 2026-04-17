Общество

Бишкек качнул. Международный хип-хоп фестиваль собрал танцоров со всего мира

В Бишкеке прошел международный фестиваль хип-хоп культуры Groove Republic: LDDLM Edition.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана и объединило танцоров из разных стран. Фестиваль также вошел в официальную программу «Франкофония жазы» и прошел при поддержке посольств Франции и Швейцарии, Французского альянса в Бишкеке и Делегации Европейского союза.

Впервые в Кыргызстане мастер-классы провели представители всемирно известной команды LDDLM Crew. Танцоры из Франции, Швейцарии и Испании поделились с участниками профессиональным опытом и провели обучающие сессии.

Музыкальное сопровождение обеспечил известный DJ TellaX из французской Ниццы.

Организаторы отмечают, что фестиваль стал площадкой для обмена опытом, повышения уровня танцоров и расширения международных связей. Кроме того, участие иностранных гостей способствует развитию туристического потенциала страны и укреплению ее имиджа на международной арене.
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Из России после мартовских рейдов выдворят 6 тысяч мигрантов
Бизнес
Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
В Бишкеке оштрафовали владельца спецтехники за сильное задымление
Бишкек качнул. Международный хип-хоп фестиваль собрал танцоров со всего мира
