Бишкек качнул. Международный хип-хоп фестиваль собрал танцоров со всего мира

В Бишкеке прошел международный фестиваль хип-хоп культуры Groove Republic: LDDLM Edition.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана и объединило танцоров из разных стран. Фестиваль также вошел в официальную программу «Франкофония жазы» и прошел при поддержке посольств Франции и Швейцарии, Французского альянса в Бишкеке и Делегации Европейского союза.

Впервые в Кыргызстане мастер-классы провели представители всемирно известной команды LDDLM Crew. Танцоры из Франции, Швейцарии и Испании поделились с участниками профессиональным опытом и провели обучающие сессии.

Музыкальное сопровождение обеспечил известный DJ TellaX из французской Ниццы.

Организаторы отмечают, что фестиваль стал площадкой для обмена опытом, повышения уровня танцоров и расширения международных связей. Кроме того, участие иностранных гостей способствует развитию туристического потенциала страны и укреплению ее имиджа на международной арене.