Два эстакадных моста построят в городе Ош

Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения с Евразийским банком развития по проекту улучшения дорожной инфраструктуры города Ош.
Документ предусматривает строительство двух эстакадных мостов и участка дороги протяженностью 3,2 километра.
Соглашение о финансировании подписано 29 декабря 2025 года в Бишкеке. Теперь Министерство финансов должно уведомить Евразийский банк развития о завершении всех внутренних процедур.
Ожидается, что реализация проекта позволит снизить транспортную нагрузку и улучшить движение в городе Ош.
Закон вступил в силу со дня официального опубликования.