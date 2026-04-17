Два эстакадных моста построят в городе Ош

Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения с Евразийским банком развития по проекту улучшения дорожной инфраструктуры города Ош.

Документ предусматривает строительство двух эстакадных мостов и участка дороги протяженностью 3,2 километра.

Соглашение о финансировании подписано 29 декабря 2025 года в Бишкеке. Теперь Министерство финансов должно уведомить Евразийский банк развития о завершении всех внутренних процедур.

Ожидается, что реализация проекта позволит снизить транспортную нагрузку и улучшить движение в городе Ош.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.