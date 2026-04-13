22:00
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Общество

Продление улицы Минжилкиева. Строительство профинансирует университет «Манас»

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев рассказал, что строительство улицы Минжилкиева начнется 16 ноября и работы профинансирует Кыргызско-Турецкий университет «Манас». Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Читайте по теме
По ее данным, мэрия выступит в качестве исполнителя.

«Эта дорога предусмотрена в Генплане, мы не претендуем на трерриторию вуза. Мы далеки от мысли, что с открытием улицы Минжилкиева проблемы дорог в городе решатся на 100 процентов. Мы пытаемся создать дорожную инфраструктуру. В микрорайоне «Джал» сейчас живут более 38 тысяч горожан, тогда как в 2022-м было 17 тысяч. Но менялась ли там дорожная инфраструктура? Нет, все те же дороги. Нам нужно обновлять старую и создавать новую инфраструктуру», — сказал он.

Напомним, Айбек Джунушалиев и вице-мэр Рамиз Алиев провели выезд с обсуждением планов по продлению улицы Минжилкиева через территорию Кыргызско-Турецкого университета «Манас».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370161/
просмотров: 164
Версия для печати
Популярные новости
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги
Бизнес
BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7&nbsp;тысяч участников забега и&nbsp;гостей BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей
О! усиливает 4G&nbsp;LTE по&nbsp;всей стране: еще больше скорости и&nbsp;покрытия О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
lalafo признан &laquo;Маркетплейсом года&raquo; на&nbsp;One Magazine Awards 2025 lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира
13 апреля, понедельник
21:55
Бывшего замглавы ГКНБ Даниэля Рысалиева отпустили под домашний арест Бывшего замглавы ГКНБ Даниэля Рысалиева отпустили под д...
21:44
Продление улицы Минжилкиева. Строительство профинансирует университет «Манас»
21:43
В Бишкеке пройдет премьера ленты «Gallops: Кыргызстан — сердце Центральной Азии»
21:42
Дома для медиков и встреча с жителями. Визит президента в Чон-Алайский район
21:25
Визит главы Казахстана в Узбекистан. Президентов охраняли с необычным оружием