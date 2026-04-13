Продление улицы Минжилкиева. Строительство профинансирует университет «Манас»

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев рассказал, что строительство улицы Минжилкиева начнется 16 ноября и работы профинансирует Кыргызско-Турецкий университет «Манас». Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Читайте по теме Зачем мэрия Бишкека хочет продлить улицу Минжилкиева, объяснил градоначальник

По ее данным, мэрия выступит в качестве исполнителя.

«Эта дорога предусмотрена в Генплане, мы не претендуем на трерриторию вуза. Мы далеки от мысли, что с открытием улицы Минжилкиева проблемы дорог в городе решатся на 100 процентов. Мы пытаемся создать дорожную инфраструктуру. В микрорайоне «Джал» сейчас живут более 38 тысяч горожан, тогда как в 2022-м было 17 тысяч. Но менялась ли там дорожная инфраструктура? Нет, все те же дороги. Нам нужно обновлять старую и создавать новую инфраструктуру», — сказал он.

Напомним, Айбек Джунушалиев и вице-мэр Рамиз Алиев провели выезд с обсуждением планов по продлению улицы Минжилкиева через территорию Кыргызско-Турецкого университета «Манас».