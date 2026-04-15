Общество

«Вопрос нужно закрыть». Мэр о дороге через кампус «Манаса»

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев обратился к горожанам на фоне активных обсуждений в последние дни.

По его словам, отопительный сезон завершен успешно, несмотря на отдельные аварии, которые удалось оперативно устранить без серьезных последствий.

Глава города также прокомментировал критику в адрес работы мэрии, отметив, что, несмотря на сомнения, муниципалитет продолжает системно решать городские проблемы.

Студенты «Манаса» выступили против дороги через кампус и запустили петицию

Отдельно Джунушалиев остановился на ситуации вокруг Кыргызско-Турецкого университета «Манас» и улицы Минжылкиева. Он заявил, что вопрос необходимо закрыть, а дорогу — открыть.

«Мы обеспечим безопасность и наведем порядок. Университет не будет иметь особых условий — требования будут едины для всех», — отметил мэр.

Он также добавил, что за последние годы мэрия навела порядок на территориях других вузов и намерена продолжить эту работу.

Кроме того, Джунушалиев раскритиковал поведение отдельных студентов, указав на недопустимость использования нецензурной лексики в адрес властей и в социальных сетях.

Мэр подчеркнул, что городские власти продолжат работу по развитию инфраструктуры и обеспечению порядка в столице.

Напомним, в Бишкеке мэрия планирует пробить улицу Минжылкиева через территорию Кыргызско-Турецкого университета «Манас», соединив проспект Чингиза Айтматова с микрорайоном «Джал». Проект предусматривает строительство двухполосной дороги протяженностью около 1,3 километра.

Мэрию Бишкека призывают пересмотреть строительство дороги через кампус «Манас»

Инициатива вызвала общественный резонанс. Против выступили студенты вуза, которые запустили онлайн-петицию. Они заявляют о рисках для безопасности, увеличении транспортного потока внутри кампуса и возможной утрате зеленых зон. К обсуждению подключились жители и отдельные депутаты Жогорку Кенеша.

В мэрии, в свою очередь, настаивают на необходимости проекта, объясняя его задачами разгрузки городских дорог и улучшения транспортной связности. По данным муниципалитета, улица предусмотрена Генпланом Бишкека. Власти также заявляют о мерах безопасности — планируется строительство подземных переходов, установка ограждений и ограничение доступа транспорта к учебным корпусам.
