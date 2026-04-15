«Вопрос нужно закрыть». Мэр о дороге через кампус «Манаса»

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев обратился к горожанам на фоне активных обсуждений в последние дни.

По его словам, отопительный сезон завершен успешно, несмотря на отдельные аварии, которые удалось оперативно устранить без серьезных последствий.

Глава города также прокомментировал критику в адрес работы мэрии, отметив, что, несмотря на сомнения, муниципалитет продолжает системно решать городские проблемы.

Отдельно Джунушалиев остановился на ситуации вокруг Кыргызско-Турецкого университета «Манас» и улицы Минжылкиева. Он заявил, что вопрос необходимо закрыть, а дорогу — открыть.

«Мы обеспечим безопасность и наведем порядок. Университет не будет иметь особых условий — требования будут едины для всех», — отметил мэр.

Он также добавил, что за последние годы мэрия навела порядок на территориях других вузов и намерена продолжить эту работу.

Кроме того, Джунушалиев раскритиковал поведение отдельных студентов, указав на недопустимость использования нецензурной лексики в адрес властей и в социальных сетях.

Мэр подчеркнул, что городские власти продолжат работу по развитию инфраструктуры и обеспечению порядка в столице.

Напомним, в Бишкеке мэрия планирует пробить улицу Минжылкиева через территорию Кыргызско-Турецкого университета «Манас», соединив проспект Чингиза Айтматова с микрорайоном «Джал». Проект предусматривает строительство двухполосной дороги протяженностью около 1,3 километра.

Инициатива вызвала общественный резонанс. Против выступили студенты вуза, которые запустили онлайн-петицию. Они заявляют о рисках для безопасности, увеличении транспортного потока внутри кампуса и возможной утрате зеленых зон. К обсуждению подключились жители и отдельные депутаты Жогорку Кенеша.

В мэрии, в свою очередь, настаивают на необходимости проекта, объясняя его задачами разгрузки городских дорог и улучшения транспортной связности. По данным муниципалитета, улица предусмотрена Генпланом Бишкека. Власти также заявляют о мерах безопасности — планируется строительство подземных переходов, установка ограждений и ограничение доступа транспорта к учебным корпусам.