Общество

Студенты «Манаса» выступили против дороги через кампус и запустили петицию

Студенты и выпускники Кыргызско-Турецкого университета «Манас» выступили против строительства автомобильной дороги через территорию кампуса в микрорайоне «Джал». Соответствующая петиция опубликована в социальных сетях.

Авторы обращения заявляют, что реализация проекта создаст угрозу безопасности студентов и приведет к сокращению зеленых зон. По их мнению, кампус — это пространство для учебы и отдыха, где студенты проводят большую часть времени, и прокладка дороги негативно скажется на условиях обучения.

В петиции отмечается, что сквозное движение транспорта может увеличить риск ДТП, привести к росту шума и ухудшению качества воздуха. 

Студенты подчеркивают, что не выступают против развития города, однако считают недопустимой реализацию таких проектов за счет университетской среды. Они призывают городские власти отказаться от прокладки дороги через кампус и рассмотреть альтернативные варианты.

Напомним, ранее муниципалитет сообщал о планах продлить улицу Минжилкиева через территорию университета. В мэрии отмечали, что проект направлен на снижение транспортной загруженности в Бишкеке.
Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Мэрия Бишкека отказывается от бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой
Муж Ирины Карамушкиной просит Садыра Жапарова о помиловании жены
В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
