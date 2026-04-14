16:34
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Власть

Минтранс реформирует дорожный фонд. Он может собрать около 13 миллиардов сомов

Министерство транспорта и коммуникаций инициировало изменения в Закон «О дорожном фонде». Реформа направлена на системное развитие дорожной инфраструктуры, цифровизацию контроля и решение острого кадрового вопроса в отрасли.

Согласно данным министерства, за последние три года зафиксирован беспрецедентный рост поступлений в бюджет от дорожных сборов. Если в 2023 году сумма составляла 99,2 миллиона сомов, то к концу 2025-го доходы фонда достигли 12 миллиардов сомов. Основной прирост обеспечили выдача иностранных разрешений (дозволов) и сборы за возмещение вреда дорогам от перегруза.

По прогнозам, в 2026 году поступления в дорожный фонд составят около 13 миллиардов сомов, несмотря на то, что утвержденный бюджет в настоящее время зафиксирован на отметке 8 миллиардов сомов.

Несмотря на миллиардные доходы фонда, социальная защищенность рядовых сотрудников остается на низком уровне. В 2024-м из-за низкой зарплаты уволилось 18 процентов штата департамента наземного и водного транспорта.

Для исправления ситуации законопроект предлагает:

  • создать специальный счет для нужд департамента;
  • направлять часть сборов (за взвешивание, спецразрешения и аренду земель вдоль дорог) на материальное стимулирование сотрудников;
  • искоренить коррупционные риски на 21 круглосуточном пункте транспортного контроля за счет повышения благосостояния работников.

Новые поправки позволяют направлять до 10 процентов средств фонда на развитие самой отрасли. Эти деньги пойдут на модернизацию лабораторий, обновление парка спецтехники, внедрение систем цифрового мониторинга и юридическое оформление земельных участков, закрепленных за дорожными организациями. Это поможет защитить придорожные земли от незаконного захвата.

Концепция системных изменений в Минтрансе представлена президенту. Авторы документа подчеркивают, что принятие закона не потребует дополнительных затрат из республиканского бюджета, так как отрасль вышла на уровень самофинансирования.

Законопроект вызвал длительную дискуссию в парламенте. Несмотря на общую поддержку документа, депутаты акцентировали внимание на проблеме некачественного строительства дорог в регионах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370286/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Продление улицы Минжилкиева. Строительство профинансирует университет «Манас»
Садыр Жапаров ознакомился с ходом строительства автодороги Ош — Кара-Суу
Студенты «Манаса» выступили против дороги через кампус и запустили петицию
Эстакада в Бишкеке: ради развязки начали снос 64 объектов
Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги
В Баткене строят дорогу Мин-Орук — Самаркандек с мостом и освещением
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Минтранс обещает завершить строительство дороги к «Ала-Тоо Резорту» в этом году
Участок дороги Бишкек — Кант — Токмок расширяют: когда завершат работы
Популярные новости
Вступит&nbsp;ли Камчыбек Ташиев в&nbsp;политическую борьбу Вступит ли Камчыбек Ташиев в политическую борьбу
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Дастан Бекешев о&nbsp;системе и&nbsp;страхе: Сегодня сажают одних, завтра&nbsp;&mdash; других Дастан Бекешев о системе и страхе: Сегодня сажают одних, завтра — других
Бизнес
Тариф &laquo;МегаБезлимит&raquo;: максимум интернета и&nbsp;контента за&nbsp;330 сомов Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7&nbsp;тысяч участников забега и&nbsp;гостей BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей
О! усиливает 4G&nbsp;LTE по&nbsp;всей стране: еще больше скорости и&nbsp;покрытия О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
14 апреля, вторник
16:20
Минтранс не планирует пересматривать тариф в 200 сомов на объездной Узгена Минтранс не планирует пересматривать тариф в 200 сомов...
16:17
Акбалык Жумалиева назначена заместителем председателя ЦИК
16:10
15:56
Нурлан Момбеков назначен заместителем мэра Каракола
15:49
В Узгенском районе за неуплату алиментов должника осудили на год