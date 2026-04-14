Минтранс реформирует дорожный фонд. Он может собрать около 13 миллиардов сомов

Министерство транспорта и коммуникаций инициировало изменения в Закон «О дорожном фонде». Реформа направлена на системное развитие дорожной инфраструктуры, цифровизацию контроля и решение острого кадрового вопроса в отрасли.

Согласно данным министерства, за последние три года зафиксирован беспрецедентный рост поступлений в бюджет от дорожных сборов. Если в 2023 году сумма составляла 99,2 миллиона сомов, то к концу 2025-го доходы фонда достигли 12 миллиардов сомов. Основной прирост обеспечили выдача иностранных разрешений (дозволов) и сборы за возмещение вреда дорогам от перегруза.

По прогнозам, в 2026 году поступления в дорожный фонд составят около 13 миллиардов сомов, несмотря на то, что утвержденный бюджет в настоящее время зафиксирован на отметке 8 миллиардов сомов.

Несмотря на миллиардные доходы фонда, социальная защищенность рядовых сотрудников остается на низком уровне. В 2024-м из-за низкой зарплаты уволилось 18 процентов штата департамента наземного и водного транспорта.

Для исправления ситуации законопроект предлагает:

создать специальный счет для нужд департамента;

направлять часть сборов (за взвешивание, спецразрешения и аренду земель вдоль дорог) на материальное стимулирование сотрудников;

искоренить коррупционные риски на 21 круглосуточном пункте транспортного контроля за счет повышения благосостояния работников.

Новые поправки позволяют направлять до 10 процентов средств фонда на развитие самой отрасли. Эти деньги пойдут на модернизацию лабораторий, обновление парка спецтехники, внедрение систем цифрового мониторинга и юридическое оформление земельных участков, закрепленных за дорожными организациями. Это поможет защитить придорожные земли от незаконного захвата.

Концепция системных изменений в Минтрансе представлена президенту. Авторы документа подчеркивают, что принятие закона не потребует дополнительных затрат из республиканского бюджета, так как отрасль вышла на уровень самофинансирования.

Законопроект вызвал длительную дискуссию в парламенте. Несмотря на общую поддержку документа, депутаты акцентировали внимание на проблеме некачественного строительства дорог в регионах.