Афиша Бишкека на выходные: оперы, художественные мастер-классы и детские шоу

Театры

18 апреля. Пластический спектакль «ABBA вместо sLOVE»

Приготовьтесь к погружению в захватывающую «disco-историю», где музыка легендарной группы становится языком самой души. Спектакль — это атмосфера чистого драйва и глубокой рефлексии, рассказанных без единого слова. В центре сюжета — Героиня, запертая в «офисном аквариуме» среди одинаковых лиц и механических движений. Но под серой оболочкой скрывается жажда свободы, которая прорывается наружу, как только начинают звучать первые аккорды.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

19 апреля. Спектакль «Пиковая дама»

Спектакль, заявленный как фарс, сочетает в себе возможность для проявления многих эмоций зрителя — это и комедия, и драма, мистика и реализм, фантастика и триллер.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

18-19 апреля. Комедия-гротеск «Лес»

«Лес» — это метафора, символизирующая саму жизнь с необъятным буреломом страстей, сомнений, соблазнов. Кто-то находит свою дорогу, а кто-то блуждает в вечном поиске смысла.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

Выставки, ярмарки

18-19 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6 марта — 19 апреля. Выставка «След памяти»

Представлены как ранние произведения художника Эльдара Айтматова, созданные сразу после окончания учебы, так и работы последних лет — результат интенсивных творческих поисков и внутренней художественной эволюции автора. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 марта — 26 апреля. Выставка «Текстиль. Нить времени»

Выставка о трансформации природных материалов в объекты искусства. Текстиль веками служил народам, проживающим на территории Кыргызстана, в утилитарно-бытовом и сакральном смыслах от рождения до смерти. Текстиль создавал дом, согревал, защищал, отделял внутреннее от внешнего, формировал пространство — физическое и символическое (от напольных ковров до одежды).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 апреля — 18 мая. Выставка «Вода камень точит»

Вас ждут работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России, перформансы, живые выступления и арт-дискуссии, открытая и свободная художественная среда.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 апреля — 10 мая. Выставка «Из музыки и света»

В честь 85-летия выдающегося художника-графика Сабиджана Бабаджанова открывается масштабная выставка, представляющая многогранное творчество мастера, чье имя в стране и за ее пределами давно стало символом глубокой философской мысли, художественной свободы и внутренней духовной работы.Творчество художника охватывает широкий спектр жанров и техник. Представлена графика, акварель, масло, гуашь.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

15-19 апреля. Художественная выставка к Международному дню искусств

Экспозиция объединила начинающих художников и юные дарования, открывая зрителю мир свежих идей, искренних эмоций и творческих поисков.

«ЦУМ-2», 10.00-22.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

18 апреля. Концерт «По страницам русских опер»

Русская опера — это богатейшее наследие, объединяющее эпические сюжеты, народные мотивы и глубокую психологическую драму. Это история России, воплощенная в музыке — богатая, многоликая, могучая и удивительно притягательная.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

18 апреля. Показ фильма «Маймыл»

Фильм о подростковом возрасте — хрупком, неловком, ранимом. О первой любви, стыде, бунте, семье, одиночестве и той внутренней неустроенности, которую невозможно красиво объяснить словами. После просмотра нас ждет обсуждение с режиссером Актаном Арым Кубатом и исполнителем главной роли — Мирланом Абдыкалыковым.

ololoPlanet, 17.00.

18 апреля. Концерт BAKRа

Один из самых заметных представителей новой волны рэп-музыки из Кыргызстана, чье имя за короткое время стало хорошо известно далеко за пределами родной сцены. Его творчество объединяет лирический рэп, современное урбан-звучание и мелодичную подачу, которая легко находит отклик у широкой аудитории.

«Жаштык-арена», 19.00.

18 апреля. Кинопоказ

Состоятся показы фильма «Римские каникулы» (1953). После просмотров обязательно поговорим о кинолентах.

Дом кино имени Чингиза Айматова, 13.00.

19 апреля. Фестиваль детского танца и творчества

На одной площадке выступают юные танцоры Бишкека: современные, народные, эстрадные и шоу-номера. Яркие постановки, красивые костюмы, сильные эмоции и энергия, которая захватывает. Также будут творческие активности для детей и ярмарка от партнеров.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 10.00.

19 апреля. Концерт солистов оперы

Для зрителей прозвучат популярные произведения зарубежной, русской и национальной классики. Вас ждет многоцветное пиршество изумительных по красоте мелодий, поющих бесконечный и величественный гимн любви, красоте и гармонии.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

19 апреля. Киноужин

Приглашаем вас в путешествие по французскому кино — тонкому, чувственному и живому. В этот раз покажут фильм «Бум» с Софи Марсо.

Freedom Bishkek Eco Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

18 апреля. Лекция по истории искусства

Мы поговорим о модернизме. Рассказ пойдет о важнейших художниках и архитекторах, которые дали толчок развитию других современных стилей и жанров в искусстве. Лектор: искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

19 апреля. Художественные мастер-классы

Состоятся мастер-классы по декупажу (декор бутылки) и акварели. Запись по телефону 0555500723.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 12.00, 14.00.

19 апреля. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

18-19 апреля. Детские шоу

В субботу будет веселая вечеринка с любимыми героями, в воскресенье — мастер-класс для детей

«Создание светящейся открытки».

ДТЦ «Ташрабат», 17.00 (суббота), 15.00 (воскресенье).

18 апреля. Мастер-класс по приготовлению пончиков

Дети будут творить, учиться и получать удовольствие от процесса. Они приготовят вкусные пончики. Регистрация по телефону 0558193333.

Кофейня «Клевер», 15.00.

18-19 апреля. Спектакли «Бардыгын билгим келет»

«Веселый светофор»

«Бардыгын билгим келет» — постановка для самых маленьких зрителей, которым все интересно, хочется все узнать и понять, и они расспрашивают обо всем взрослых. По мотивам сказки Редьярда Киплинга о любопытном слоненке.

«Веселый светофор» — это поучительная история о Правилах дорожного движения. Какими бывают дорожные знаки и что они обозначают, расскажет веселый светофор.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

19 апреля. Спектакль «Летучий корабль»

Волшебная и музыкальная русская народная сказка о любви и дружбе для всей семьи.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

18 апреля. Шоу «Маша и медведь» и «Космическая сага»

Вас ждут веселые песни и танцы, яркие костюмы и декорации, захватывающий сюжет и любимые герои, лазерное шоу. Фишка «Космической саги» — зрители получают космические браслеты. С ними дети управляют кораблем, делают гиперпрыжки и палят по астероидам, спасая Солнечную систему.

Центр детей и юношества «Сейтек», 11.00, 16.00.