Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина продолжает снижаться шестую неделю подряд. По данным ВЦИОМ за 6–12 апреля, показатель составил 66,7 процента — это на 1,1 процентного пункта ниже, чем неделей ранее.

Показатель доверия также сократился — до 72 процентов (минус 1,8 процентного пункта за неделю).

Снижение фиксируется на протяжении нескольких недель. В конце марта уровень одобрения превышал 70 процентов, а в начале апреля составлял 67,8 процента. Еще в начале февраля этот показатель достигал 75,1 процента, уровень доверия — 78,7 процента.

Таким образом, текущие значения стали минимальными с начала 2026 года. По сравнению с докризисным периодом они приблизились к уровням конца февраля 2022-го — за несколько дней до начала войны с Украиной. Тогда одобрение составляло 64,3 процента, доверие — 67,2 процента.

Дополнительно ВЦИОМ фиксирует снижение так называемого «спонтанного доверия» — показателя, который отражает долю респондентов, самостоятельно называющих политика без подсказки. В начале апреля он опустился до 29,5 процента — минимального значения за последние месяцы.

Эксперты отмечают, что на динамику общественных настроений могут влиять совокупность факторов, включая экономические ожидания, информационный фон и продолжающийся военный конфликт.

Отметим, несмотря на снижение, уровень поддержки президента России остается относительно высоким по сравнению с предыдущими периодами.