Власть

Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с жителями Чон-Алайского района заявил о прекращении практики, при которой дороги строили короткими участками — по 500 метров или 1 километру — по просьбам отдельных депутатов или чиновников. 

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров на встрече с жителями Чон-Алайского района
По его словам, подобный подход приводил к значительному удорожанию проектов.

Я постоянно говорю: никогда не стройте дорогу по 1 километру. Сделали 1 километр — и он обходится в пять раз дороже. 

Садыр Жапаров

Он пояснил, что ранее нередко происходило так: в одном селе укладывали небольшой участок дороги, после работы прекращали. При этом инициаторы проекта, будь то депутат или министр, представляли это как собственную заслугу. Однако из-за переброски техники и ресурсов на короткие расстояния себестоимость таких работ значительно возрастала.

Глава государства подчеркнул, что подобную практику остановили. Власти намерены переходить к строительству более протяженных участков — не менее 5 километров. Это позволит эффективнее использовать технику и снизить затраты.

В первую очередь, по словам Садыра Жапарова, внимание уделят дорогам между районами и селами. После работы продолжат уже внутри населенных пунктов.
Материалы по теме
Продление улицы Минжилкиева. Строительство профинансирует университет «Манас»
Садыр Жапаров ознакомился с ходом строительства автодороги Ош — Кара-Суу
Студенты «Манаса» выступили против дороги через кампус и запустили петицию
Эстакада в Бишкеке: ради развязки начали снос 64 объектов
Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги
В Баткене строят дорогу Мин-Орук — Самаркандек с мостом и освещением
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Минтранс обещает завершить строительство дороги к «Ала-Тоо Резорту» в этом году
Участок дороги Бишкек — Кант — Токмок расширяют: когда завершат работы
25 километров дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол отремонтируют до 1 мая
