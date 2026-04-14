Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с жителями Чон-Алайского района заявил о прекращении практики, при которой дороги строили короткими участками — по 500 метров или 1 километру — по просьбам отдельных депутатов или чиновников.

Я постоянно говорю: никогда не стройте дорогу по 1 километру. Сделали 1 километр — и он обходится в пять раз дороже. Садыр Жапаров

По его словам, подобный подход приводил к значительному удорожанию проектов.

Он пояснил, что ранее нередко происходило так: в одном селе укладывали небольшой участок дороги, после работы прекращали. При этом инициаторы проекта, будь то депутат или министр, представляли это как собственную заслугу. Однако из-за переброски техники и ресурсов на короткие расстояния себестоимость таких работ значительно возрастала.

Глава государства подчеркнул, что подобную практику остановили. Власти намерены переходить к строительству более протяженных участков — не менее 5 километров. Это позволит эффективнее использовать технику и снизить затраты.

В первую очередь, по словам Садыра Жапарова, внимание уделят дорогам между районами и селами. После работы продолжат уже внутри населенных пунктов.