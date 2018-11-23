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Общество
Сюжет: ЧП в армии (138)

Семья солдата с ампутированными руками купить второй протез не сможет

Семья солдата Руслана Сапарбаева, которому в результате удара током ампутировали обе руки, купить второй протез не сможет. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

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По ее словам, даже $3 тысячи неподъемная сумма для родных Руслана Сапарбаева.

«А те деньги, которые военнослужащие перечислили на электронный счет Руслана и его мамы Венеры Сейталиевой (свыше двух миллионов сомов. — Прим. 24.kg), будут направлены на приобретение квартиры. Руслану Сапарбаеву жить негде. Мы и дальше продолжим сбор средств, отдельно уже от Генштаба», — сказала Азиза Абдирасулова.

Она добавила, что адвокаты, представляющие интересы Руслана Сапарбаева в суде, намерены требовать, чтобы Генеральный штаб пожизненно платил не только пенсию солдату, но и оплачивал все расходы на его лечение, реабилитацию и обслуживание протезов.

В Генштабе 24.kg заявили, что все вопросы и требования будет рассматривать суд. 

В августе солдата войсковой части 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
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