22:46
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Общество
Сюжет: ЧП в армии

Иск потерявшего обе руки солдата о компенсации отправлен на пересмотр

Верховный суд отправил на пересмотр иск солдата срочной службы Руслана Сапарбаева к Генштабу о возмещении упущенного заработка. Об этом 24.kg сообщили адвокаты правозащитного центра «Кылым шамы», представляющие интересы военнослужащего.

По их словам, ВС также оставил в силе решения предыдущих инстанций о выплате морального ущерба в сумме 50 тысяч сомов и о 840 тысячах сомов, предназначенных для приобретения автоматизированных протезов.

Юристы отметили, что они намерены также добиваться выплаты утраченного заработка в размере 2 миллионов сомов. «Если бы Сапарбаев не потерял обе руки, то он смог бы работать», — пояснили адвокаты.

Заявления стороны ответчика, что на деньги, собранные для покупки протезов, мать солдата Венера Сейиталиева обзавелась квартирой, юристы отнесли к не имеющим отношения к сути рассматриваемого вопроса.

В августе 2018 года солдата войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это был несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184182/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекский горсуд постановил выплатить семье Руслана Сапарбаева 950 тысяч сомов
Адвокаты солдата Руслана Сапарбаева обжаловали решение суда по иску к Генштабу
Суд частично удовлетворил иск солдата Руслана Сапарбаева к Генштабу
В Генштабе рассказали, сколько денег получила семья Руслана Сапарбаева
Солдат с ампутированными руками требует от Генштаба 5 миллионов 200 тысяч сомов
В Генштабе назвали претензии военнослужащего Руслана Сапарбаева необоснованными
Деньги для лечения солдата ушли на покупку жилья. Генштаб ответил на претензии
Адвокаты Руслана Сапарбаева подали в суд на Генштаб. Требуют 3 миллиона сомов
Адвокаты Руслана Сапарбаева требуют выплаты компенсации от Генштаба и ГКДО
Генштаб: Претензии матери солдата с ампутированными руками к ГКДО необоснованны
Популярные новости
Райымбека Матраимова задержали за&nbsp;незаконное обогащение Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение
Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6&nbsp;октября? Опрос Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос
Райымбек Матраимов женит своего сына на&nbsp;дочери Хабибуллы Абдукадыра Райымбек Матраимов женит своего сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра
Частный дом ужасов Татьяны Синюк Частный дом ужасов Татьяны Синюк
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите подарок! Купите смартфон в O!Store и получите подарок!
История бизнес-успеха мастера по&nbsp;работе с&nbsp;деревом История бизнес-успеха мастера по работе с деревом
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
20 февраля, суббота
22:00
Россия предоставит Кыргызстану наборы ПЦР тест-систем и мобильную лабораторию Россия предоставит Кыргызстану наборы ПЦР тест-систем и...
21:54
Иск потерявшего обе руки солдата о компенсации отправлен на пересмотр
21:50
Автомобиль Volvo слетел с дороги в овраг. Погибли три человека
21:29
Местные выборы. Еще две партии подали уведомления в ТИК Бишкека
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 февраля: дождь со снегом