Иск потерявшего обе руки солдата о компенсации отправлен на пересмотр

Верховный суд отправил на пересмотр иск солдата срочной службы Руслана Сапарбаева к Генштабу о возмещении упущенного заработка. Об этом 24.kg сообщили адвокаты правозащитного центра «Кылым шамы», представляющие интересы военнослужащего.

По их словам, ВС также оставил в силе решения предыдущих инстанций о выплате морального ущерба в сумме 50 тысяч сомов и о 840 тысячах сомов, предназначенных для приобретения автоматизированных протезов.

Юристы отметили, что они намерены также добиваться выплаты утраченного заработка в размере 2 миллионов сомов. «Если бы Сапарбаев не потерял обе руки, то он смог бы работать», — пояснили адвокаты.

Заявления стороны ответчика, что на деньги, собранные для покупки протезов, мать солдата Венера Сейиталиева обзавелась квартирой, юристы отнесли к не имеющим отношения к сути рассматриваемого вопроса.

В августе 2018 года солдата войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это был несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.