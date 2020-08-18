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Общество
Сюжет: ЧП в армии

В Генштабе рассказали, сколько денег получила семья Руслана Сапарбаева

В Первомайском районном суде продолжается рассмотрение искового заявления солдата срочной службы Руслана Сапарбаева к Генштабу.

Напомним, военнослужащему в результате несчастного случая в части, где он служил, ампутировали обе руки.

В Генштабе считают, что военнослужащему ведомство больше ничего не должно, и пояснили 24.kg почему. Ранее, напомним, сообщалось со ссылкой на юристов правозащитного центра «Кылым Шамы», что потерпевшая сторона требует от ГШ КР 5 миллионов 200 тысяч сомов.

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«Сапарбаеву уже выплачена страховка в размере 1 миллиона 50 тысяч сомов. Был открыт лицевой счет, на который поступило 2 миллиона 141 тысяча сомов. Деньги перечислили офицеры и руководство Вооруженных сил КР. Кроме того, 367 тысяч 926 сомов были собраны на лекарства и донорскую кровь. Однако средства с лицевого счета семья Руслана Сапарбаева потратила на жилье», — отметили в Генштабе, добавив, что даже на оставшиеся после покупки квартиры деньги Руслан Сапарбаев мог приобрести два комплекта протезов, но этого не сделал.

Поэтому Генштаб с себя снимает ответственность за их приобретение. «В любом случае решить должен суд. Но претензии стороны ответчика не обоснованы», — подчеркнули в ГШ КР.

В августе 2018 года солдата войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР это был несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162736/
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