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Общество
Сюжет: ЧП в армии (131)

Солдат с ампутированными руками второй протез бесплатно не получит

Солдат Руслан Сапарбаев, которому в результате удара током ампутировали обе руки, второй протез бесплатно получить не сможет. Об этом 24.kg сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил КР.

По его данным, накануне военнослужащего осмотрел прибывший из Южной Кореи специалист.

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«Он сам из Кыргызстана, но уже много лет работает в Южной Корее. Он осмотрел Руслана Сапарбаева и сказал, что через полтора месяца можно будет надеть протез на одну руку. Что же касается второго, мы договорились, что его нам предоставят с большой скидкой. Стоимость одного протеза — $30 тысяч. У Генштаба таких средств нет, поэтому первый мы получили бесплатно. Со вторым произошла заминка, поскольку изначально было известно об ампутации только одной руки», — сказали в Генштабе.

В августе солдата войсковой части 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током, после ему ампутировали обе руки.

По версии руководства Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Руслан Сапарбаев во время несения наряда проник на подстанцию, несмотря на запрещающий знак. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.

Между тем по факту возбуждено уголовное дело и передано в суд.
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