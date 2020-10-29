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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Адвокаты солдата Руслана Сапарбаева обжаловали решение суда по иску к Генштабу

Адвокаты солдата срочной службы Руслана Сапарбаева обжаловали решение Первомайского районного суда по иску к Генштабу.

Напомним, что военнослужащему в результате несчастного случая в части, где он служил, ампутировали обе руки.

По словам юристов правозащитного центра «Кылым шамы», представляющих интересы Руслана Сапарбаева, их доверитель требовал от Генштаба 5 миллионов 200 тысяч сомов. Из них 1 миллион — моральный ущерб, 4 миллиона 200 тысяч — приобретение, установка и обслуживание биомических протезов плюс утерянный заработок, который Сапарбаев мог бы иметь, если бы был здоров.

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Суд первой инстанции частично удовлетворил эти требования. Из 1 миллиона сомов в качестве возмещения морального вреда истцам присудили только 50 тысяч. Возмещена стоимость биомических протезов в размере 850 тысяч на обе руки. В возмещении морального вреда матери Руслана Сапарбаева в размере 500 тысяч сомов судом отказано. Отказали также в выплате утерянного заработка.

Потерпевшая сторона считает решение суда несправедливым. Адвокаты напоминают, что Руслан Сапарбаев стал инвалидом и не может сам себя обслуживать. Кроме того, он единственный кормилец в семье и имеет право на получение утраченного из-за инвалидности заработка. Также юристы поясняют, что семья Сапарбаева должна получить полностью 1 миллион сомов в качестве возмещения морального вреда.

Заявления же стороны ответчика, что на деньги, предназначенные для приобретения протезов, мать солдата Венера Сейиталиева купила квартиру, юристы отнесли к не имеющим отношения к сути рассматриваемого вопроса.

В августе 2018 года солдата войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это был несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171152/
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