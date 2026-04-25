Санкции ЕС. Чем грозит наказание Европы Кыргызстану, рассказали эксперты

Кыргызстан стал первой страной, против которой Евросоюз в 20-м пакете санкций против России применил созданный в 2023 году механизм наказания третьих стран — за якобы помощь Москве в обходе рестрикций (вторичных санкций). Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Европейского совета, отныне компаниям ЕС запрещено продавать на кыргызстанский рынок станки с числовым программным управлением и радио. Газета «Ведомости» публикует мнение экспертов о том, чем могут грозить санкции КР.

Накануне Евросоюз уточнил конкретную номенклатуру запрещаемых к ввозу в КР товаров в новом регламенте 2026/508. Это обрабатывающие центры для металла (код CN 8457 10) и оборудование для приема, преобразования и передачи голоса, изображений и других данных, включая коммутационную и маршрутизирующую технику (код CN 8517 62).

Напомним, 26 февраля спецпредставитель Брюсселя по вопросам санкций Дэвид О’Салливан, находившийся в Бишкеке с визитом, заявил, что с 2022 года поставки через Кыргызстан якобы выросли. В ответ первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев в марте заявил Financial Times, что Бишкек соблюдает западные санкции против России. Но если их введут против Бишкека, он готов оспаривать эти меры в суде.

«Механизм наказания третьих стран разработан в рамках 11-го пакета рестрикций ЕС против Москвы в конце июня 2023 года. Запреты предусмотрены, если не подействовали ограничения против отдельных лиц этой страны, а сотрудничество с третьей страной не дало результатов. Если обход санкций имеет «существенный и системный характер», Брюссель как «исключительную» прописал опцию вторичных ограничений против целых юрисдикций. Но в июне 2023-го ЕС обещал не вводить санкции против центральноазиатских стран и попытаться убедить их не помогать России обходить санкции «дипломатическим путем», — говорится в публикации.

Для малой открытой кыргызской экономики выполнение посреднических операций местным бизнесом играет важную роль в поддержании экономической активности в республике, указывает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин. За 2021–2024 годы доля внешней торговли выросла со 100,3 процента ВВП до 127,7 процента ВВП, указывает эксперт.

ЕС уже присоединялся к похожим режимам в рамках ООН против КНДР и Ирана, напоминает партнер BGP Litigation, эксперт по международным санкциям Сергей Гландин. Но это применение механизма вторичных санкций уже в рамках конкретно европейских рестрикций первое, и оно, как минимум, создает угрозу навешивания «токсичного» ярлыка на ряд стран теперь уже не только со стороны США, но и ЕС, считает Сергей Гландин.

Применение нового механизма полного прекращения поставок отдельных товаров против КР само по себе прецедент, отметил ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко. И хотя доля товаров, охватываемых мерой 20-го пакета санкций против России, в импорте машиностроительной продукции КР из ЕС невелика, факт введения таких ограничений может на какое-то время повысить осторожность, указал эксперт.

По его словам, добавление нового слоя юрисдикций перед поставками из ЕС в ЕАЭС и затем в Россию из-за угроз Брюсселя вызовет удлинение цепочек поставок. Поставки через страны вне ЕАЭС в Россию вести сложнее при отсутствии единого с ней таможенного пространства.

«Скорее всего, реакция компаний, работающих с Россией, не будет соответствовать ожиданиям Еврокомиссии», — отметил Андрей Гнидченко.

Кыргызстан неоднократно заявлял о необоснованности санкций против банков. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН в 2025 году раскритиковал Запад за санкции в отношении республики. Он назвал необоснованные санкции как вмешательство во внутренние дела страны и давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики.