14:39
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Санкции против Кыргызстана

Санкции и риски для экономики. Кабмин ищет пути вывода компаний КР из списков

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел рабочее совещание по вопросам применения международных санкций.

В обсуждении приняли участие представители государственных органов и профильных ведомств. Рассмотрены текущая ситуация, возможные риски для экономики, а также последствия действующих ограничений.

По данным кабмина, особое внимание уделено мерам по соблюдению международных обязательств, повышению прозрачности внешнеэкономической деятельности и усилению контроля за экспортно-импортными операциями.

Отдельно отмечен продолжающийся диалог Кыргызстана с западными партнерами по санкционной повестке.

По итогам совещания Адылбек Касымалиев дал ряд поручений государственным органам. Они направлены на минимизацию негативного влияния санкций и выработку комплексных решений для исключения кыргызстанских компаний из санкционных списков западных стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/372036/
просмотров: 471
Версия для печати
