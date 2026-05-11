Рубль подорожал, доллар и евро снизились: курс валют на 11 мая

Российский рубль укрепился на фоне ослабления остальных основных валют: подешевели доллар США, евро и казахский тенге. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4205 сома (снижение на 0,01 процента). Курс остается вблизи годовых минимумов.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,77 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,1028 сома (снижение на 0,19 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,19 сома, продажа — 103,17 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,167 сома (рост на 0,4 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,134 сома, продажа — 1,174 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1889 сома (снижение на 0,37 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1677 сома, продажа — 0,1962 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,7955 сома (рост на 0,001 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,55 сома, продажа — 12,95 сома.
Шестую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.