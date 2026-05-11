09:40
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Экономика

Рубль подорожал, доллар и евро снизились: курс валют на 11 мая

Фото из интернета. Российский рубль вновь приблизился к своему годовому рекорду в 1,1679 сома

Российский рубль укрепился на фоне ослабления остальных основных валют: подешевели доллар США, евро и казахский тенге. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4205 сома (снижение на 0,01 процента). Курс остается вблизи годовых минимумов.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,77 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,1028 сома (снижение на 0,19 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,19 сома, продажа — 103,17 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,167 сома (рост на 0,4 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,134 сома, продажа — 1,174 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1889 сома (снижение на 0,37 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1677 сома, продажа — 0,1962 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,7955 сома (рост на 0,001 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,55 сома, продажа — 12,95 сома.

  • Шестую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/373265/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в банках Кыргызстана на 30 апреля: евро подешевел
Доллар и рубль дешевеют: курс валют в обменках и Нацбанке на 30 апреля
Курсы валют в банках Кыргызстана на 29 апреля: рубль и евро подешевели
Тенге и рубль обновили максимумы 2026 года: курсы валют на 29 апреля
Курсы валют в банках Кыргызстана на 28 апреля: рубль немного укрепился
Сом подешевел ко всем валютам: курсы на 28 апреля в обменных бюро и Нацбанке
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 апреля
Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и другие валюты. Курс на 27 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 апреля
Доллар подешевел, как и все основные валюты. Курс валют на 24 апреля
Популярные новости
Антимонопольная служба опровергла заявления о&nbsp;&laquo;самых высоких ценах&raquo; в&nbsp;КР Антимонопольная служба опровергла заявления о «самых высоких ценах» в КР
Цены на&nbsp;продовольствие растут третий месяц&nbsp;&mdash; ФАО Цены на продовольствие растут третий месяц — ФАО
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;9&nbsp;мая. Как изменились цены за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 9 мая. Как изменились цены за неделю
Каждый пятый банк в&nbsp;России стал убыточным по&nbsp;итогам января&nbsp;&mdash; февраля 2026 года Каждый пятый банк в России стал убыточным по итогам января — февраля 2026 года
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
11 мая, понедельник
09:33
В Бишкеке на улице Суюмбаева упавшее дерево перекрыло дорогу В Бишкеке на улице Суюмбаева упавшее дерево перекрыло д...
09:23
Рубль подорожал, доллар и евро снизились: курс валют на 11 мая
09:17
Атака на Иран. Тегеран и Вашингтон снова озвучили условия для прекращения войны
08:44
Готовьте вопросы. Мэр города Ош анонсировал график своих встреч с населением
08:26
Мониторинг скотного рынка «Прогресс» провела Служба ветеринарного надзора
10 мая, воскресенье
21:45
Из-за камнепада на трассе Бишкек — Ош ограничили движение фур
21:29
Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026