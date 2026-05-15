Общество

Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая, со 2 июня — экзамены

В Кыргызстане последний звонок в общеобразовательных школах прозвенит 29 мая — перенос связан с продлением весенних каникул в марте.

Как сообщили 24.kg в Министерстве просвещения, торжественные мероприятия начнутся в 9.00. Приказ един для всех школ.

Запрещается сбор денежных средств, а также проведение выпускных вечеров в кафе и ресторанах, выезды на природу.

Со 2 июня в школах начнется государственная аттестация выпускников. Она продлится до 13 июня.

График экзаменов у выпускников 9-х классов:

  • 2 июня — по математике,
  • 5 июня — изложение по родному языку и литературе,
  • 9 июня — комплексный тест по госязыку,
  • 12 июня — по истории Кыргызстана.

График экзаменов у выпускников 11-х классов:

  • 2 июня — эссе по родному языку и литературе,
  • 5 июня — по математике,
  • 9 июня — по истории Кыргызстана,
  • 12 июня — комплексный тест по госязыку.

Сдача нормативов по физкультуре запланирована на 14-22 мая.
