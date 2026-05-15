Замдиректора департамента жилищно-гражданского строительства при Минстрое Жыргалбек Медетканов в эфире «Биринчи радио» прокомментировал вопрос появления проблем в новых объектах после сдачи в эксплуатацию.

По его словам, качеству строительных и ремонтных работ уделяется особое внимание.

«Прежде всего качество проверяется автором проекта, а потом техническим надзором областных управлений капитального строительства и департаментом архитектурно-строительного контроля», — сказал Жыргалбек Медетканов.

Он признал, что бывают проблемные случаи — не все подрядчики добросовестные.

«Но в договоре подряда все указывается. Каждый объект в течение двух лет с момента сдачи находится на гарантийном обеспечении. Где-то штукатурка отваливается, где-то ручки на дверях ломаются. Подрядная организация исправляет все недочеты полностью за свой счет», — заметил чиновник.