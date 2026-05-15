С момента создания УВД Баткенской области при исполнении погиб 21 сотрудник

В Баткене почтили память милиционеров, отдавших жизни при несении службы, сообщили в пресс-службе УВД области.

В памятном митинге приняли участие руководство и личный состав управления, члены семей и близкие погибших, председатель совета ветеранов, а также представитель областного казыята. Участники возложили венки к мемориалу и вспомнили жизненный путь павших героев.

Согласно архивным данным, с момента создания УВД Баткенской области в 1999 году при исполнении служебного долга погиб 21 сотрудник.

Особое внимание в ходе мероприятия было уделено подвигам подполковника милиции Аскарали Мухамадиева, старшего лейтенанта милиции Каныбека Исмаилова, капитана милиции Абдибаита Кудайбердиева, старшины милиции Шермамата Акматова.

Начальник УВД Баткенской области Улан Жукенов подчеркнул, что отвага и самоотверженная служба коллег навсегда останутся в памяти ведомства.

«Мы всегда будем чтить мужество наших товарищей, которые остались верны присяге до конца. Семьям погибших оказывается всесторонняя поддержка, а имена героев увековечены в названиях улиц и сельских отделений милиции», — отметил он.

Мероприятие завершилось поминальной молитвой и минутой молчания.