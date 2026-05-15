Общество

Будут лифты. В Кыргызстане начали строить четырехэтажные школы

В Кыргызстане пересматриваются строительные нормы и правила при возведении новых школ. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил замдиректора департамента жилищно-гражданского строительства при Минстрое Жыргалбек Медетканов.

По его словам, раньше по СНиПам на одного учащегося школ предусматривалось от шести до восьми квадратных метров. После пересмотра нормы составляют от 10 до 12 квадратов.

«Допустим, строили школу на 275 ученических мест, она была рассчитана на 1,5-2 тысячи квадратных метров. Теперь такая же школа строится на 3-3,5 тысячи квадратов. Начали строить школы, где предусматриваем лифты. В этом году начали возводить четырехэтажные школы — издан соответствующий приказ Минстроя, разрешающий это. В Оше, к примеру, две таких школы начали, четыре лифта в одном здании предусмотрели», — сказал Жыргалбек Медетканов.

Он добавил, что для детских садов приобретают мебель, изготовленную по новым технологиям.

Уделяется внимание и экологическим вопросам. К примеру, в новых школах Бишкека и Оша проектируют солнечные панели для выработки электроэнергии и предусматривают установку тепловых насосов. Экспериментальные несколько школ в таком формате планируют сдать в 2026 году. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373961/
