Общество

Завершили 36 объектов, сдадут еще 74 — Минстрой о возведении соцобъектов

С начала 2026 года в Кыргызстане завершили строительство и капитальный ремонт 36 объектов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил замдиректора департамента жилищно-гражданского строительства при Минстрое Жыргалбек Медетканов.

По его словам, в том числе 19 школ, 5 детсадов, 4 объекта здравоохранения, 2 объекта культуры, 1 спортивный объект, 3 административных здания, 2 объекта водоснабжения и прочие.

«Ко Дню независимости республики, отмечаемому 31 августа, планируем сдать еще 74 объекта. В том числе на 17 объектах ведется капитальный ремонт, 57 строятся. Среди строящихся — 31 школа, 9 детсадов, 7 объектов спорта, 2 объекта здравоохранения, 3 объекта в рамках проекта «Таза суу» и 5 прочих административных зданий», — сказал Жыргалбек Медетканов.

Он отметил увеличение объемов финансирования.

«Если раньше на эти цели в год выделяли около 1,8 миллиарда сомов, то сегодня выделено 7 миллиардов. Соответственно, растет и количество новых объектов. Если раньше за год мы завершали около 100 объектов, то в 2025-м со стороны Минстроя завершен 291 объект, в том числе только школ более 100. В этом году планируем завершить еще больше объектов», — добавил чиновник.

Он напомнил, что по поручению президента активно ведется строительство 36 новых школ и дополнительных учебных корпусов в трех городах: 20 школ в Бишкеке, 10 — в Оше и 6 — в Манасе. В этих регионах наблюдается высокая нагрузка на учебные заведения из-за внутренней миграции.

«Строительные работы на этих объектах идут полным ходом. Рабочие трудятся в усиленном режиме в две смены. Каждый объект находится на особом контроле. При своевременном и полном финансировании мы планируем завершить эти 36 объектов к новому учебному году», — резюмировал Жыргалбек Медетканов.
