Спецпосланник ЕС по санкциям в Бишкеке: что требует Евросоюз от Кыргызстана

Предотвращение обхода санкций не повлечет за собой экономических потерь для Кыргызстана. Об этом заявил спецпосланник Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан на брифинге в Бишкеке.

Фото 24.kg. Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан — в центре

Читайте по теме Санкции. ЕС настаивает на запрете экспорта станков в Кыргызстан — Bloomberg

Брюссель обеспокоен резким ростом поставок станков и радиооборудования за последний год. «Они не производятся в Кыргызстане, а импортируются из Европы исключительно для реэкспорта в Россию», — заявил Дэвид О’Салливан.

«Мы не просим Кыргызстан принимать наши санкции, мы просим не позволять использовать свою территорию для их обхода. Те товары, о которых идет речь, составляют крошечную долю в торговле и не несут экономической ценности для Кыргызстана — они здесь не производятся и не потребляются, их просто переправляют дальше. Мы считаем, что предотвращение такого обхода не повлечет за собой экономических потерь для страны», — сказал он.

Он отметил, что в процентном выражении по сравнению с довоенным периодом — это рост на сотни процентов. По его словам, даже небольшой объем недорогих компонентов может быть использован для производства дронов и ракет, и этот аномальный рост — то, чем представители ЕС делятся с властями Кыргызстана.

У ЕС есть вопросы к финансовой системе Кыргызстана, что привело к включению ряда банков и операций с криптоактивами в 19-й пакет санкций. Дэвид О’Салливан

«По банкам: мы ввели санкции против двух банков. Важно понимать — это не санкции против их деятельности в Кыргызстане. Это запрет на транзакции с европейскими банками, что фактически отключает их от SWIFT», — пояснил спецпосланник.

Он подчеркнул, что запрет на корреспондентские счета вводится на основе веских доказательств и в интересах национальной безопасности стран ЕС.

Мы уважаем суверенитет Кыргызстана и его традиционные отношения с Россией. Мы не просим прекращать торговлю с РФ и не возражаем против переводов от мигрантов — это легально. Дэвид О’Салливан

«Мы лишь просим, чтобы торговые отношения не включали преднамеренный обход санкций через поставку европейских товаров двойного назначения», — отметил он.

Дэвид О’Салливан добавил, что ЕС не вводит санкции против стран. «Мы вводим их против компаний или банков. Недавно под них попали банки в Китае. С Казахстаном у нас хороший диалог — там приняли значительные меры по предотвращению транзита товаров военного назначения. Наши решения зависят от анализа торговых потоков, а не от политического выбора в пользу той или иной страны», — заявил он.

Он сообщил, что встретился с представителями Национального банка и Министерства экономики. Также запланированы переговоры в администрации президента и кабмина.

Мы понимаем, что власти Кыргызстана уже предприняли определенные шаги и рассчитываем на дальнейший прогресс. Дэвид О’Салливан

Спецпосланник подчеркнул, что с 1991 года Европейский союз предоставил Кыргызстану около 600 миллионов евро в виде грантов и более 1 миллиарда евро в виде кредитов, в том числе на важные гидроэнергетические проекты.

«Европейский союз придает огромное значение отношениям с Кыргызской Республикой. В 2025 году мы подписали соглашение о расширенном партнерстве. Двусторонний товарооборот составил 3 миллиарда евро», — заключил он.

Хронология санкционного давления

Из-за подозрений в обходе ограничений против России под санкции ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана.

В ноябре 2025 года «Капитал Банк Центральной Азии» и платформа трансграничных расчетов A7 попали под санкции Канады.

В октябре 2025-го Евросоюз включил в такие списки два банка КР — «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк».

В августе 2025-го под британские ограничения попали кыргызстанские «Капитал Банк» и криптовалютные биржи Grinex (ранее это сделали США) и Meer.

В феврале 2025-го под ограничения Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список США.

Первые санкции против нескольких частных компаний из КР в июне 2024 года ввели США и Великобритания.

Кыргызстан неоднократно заявлял о необоснованности санкций против банков. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН в 2025 году раскритиковал Запад за санкции в отношении республики. Он назвал необоснованные санкции как вмешательство во внутренние дела страны и давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики.