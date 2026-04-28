Экономика
Сюжет: Санкции против Кыргызстана

Санкции Евросоюза против Кыргызстана. МИД страны выступил с заявлением

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики с сожалением восприняло сообщения о включении юридических лиц страны в 20-й пакет санкций Европейского союза против Российской Федерации, включая применение в отношении нашей страны так называемого антиобходного механизма. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве КР.

Кыргызская сторона последовательно придерживается открытого, ответственного и конструктивного подхода в диалоге с Европейским союзом по вопросам совместного предотвращения рисков, связанных с санкционными ограничениями, и исходит из необходимости взаимного учета интересов, прозрачности и доверия, подчеркивается в заявлении.

«В этой связи вызывает серьезное недоумение тот факт, что, несмотря на постоянные переговоры, регулярный обмен визитами с европейскими партнерами, а также своевременное предоставление всей запрашиваемой документированной информации в соответствии с требованиями Европейской комиссии, включая сведения о мерах, принятых государственными органами Кыргызской Республики, позиция кыргызской стороны по-прежнему не принимается во внимание и фактически остается неучтенной.

Особую обеспокоенность вызывает то, что подобные односторонние решения не только подрывают атмосферу доверия, формировавшуюся в рамках двустороннего взаимодействия, но и вступают в явное противоречие с неоднократно заявленными намерениями Европейского союза развивать всестороннее сотрудничество с Кыргызской Республикой, а также со странами Центральной Азии в целом, содействовать устойчивому развитию региона и укреплению партнерства», — отмечается в тексте.

Кыргызская Республика вновь подтверждает свою неизменную приверженность нормам международного права, принципам добросовестного международного сотрудничества и действует строго в рамках национального законодательства и своих международных обязательств. В этой связи кыргызская сторона выражает обеспокоенность практикой применения односторонних ограничительных мер в отношении третьих стран.

В свою очередь Кыргызская Республика выступает за прозрачный, профессиональный и деполитизированный диалог и призывает Европейский союз проявить последовательный, взвешенный и действительно конструктивный подход, обеспечить надлежащий учет позиции кыргызской стороны, а также перейти к практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между делегациями Кыргызской Республики и Европейского союза.

Напомним, из-за подозрений в обходе ограничений против России под санкции ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана.

  • В ноябре прошлого года «Капитал Банк Центральной Азии» и платформа трансграничных расчетов A7 попали под санкции Канады.

  • В октябре 2025-го Евросоюз включил в такие списки два банка КР — «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк».

  • В августе прошлого года под британские ограничения попали кыргызстанские «Капитал Банк» и криптовалютные биржи Grinex (ранее это сделали США) и Meer.

  • В феврале 2025-го под санкции Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список США.

  • Первые ограничения против нескольких частных компаний из КР в июне 2024 года ввели Соединенные Штаты и Великобритания.

ЕС 20-м пакетом санкций против РФ запретил к ввозу в КР товаров в новом регламенте 2026/508. Это обрабатывающие центры для металла (код CN 8457 10) и оборудование для приема, преобразования и передачи голоса, изображений и других данных, включая коммутационную и маршрутизирующую технику (код CN 8517 62).

Ранее Кыргызстан неоднократно заявлял о необоснованности санкций против банков. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН в 2025 году раскритиковал Запад за санкции в отношении республики. Он назвал необоснованные санкции как вмешательство во внутренние дела страны и давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики.
Материалы по теме
Санкции и риски для экономики. Кабмин ищет пути вывода компаний КР из списков
Санкции ЕС. Чем грозит наказание Европы Кыргызстану, рассказали эксперты
Британские депутаты требуют санкций против чиновников Кыргызстана
Кыргызстан в зоне санкционного риска. ЕС задел банки и крипторынок
В Кремле заявили, что ЕС ввел санкции против Кыргызстана не за верность России
Кыргызстан первым попал под механизм ЕС по борьбе с обходом санкций
ЕС одобрил 20-й пакет санкций против РФ и кредит Украине на 90 миллиардов евро
В Red Petroleum призвали не распространять слухи и заявили о стабильной работе
Новая система пограничного контроля в Европе привела к очередям в аэропортах
Брюссельский суд оправдал банк из КР: обвинения в обходе санкций рассыпались
