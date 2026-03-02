17:22
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Экономика

Кыргызстан готов оспорить возможные санкции ЕС в суде — Financial Times

Кыргызстан намерен оспорить в суде возможные ограничения со стороны Европейского союза, если Брюссель введет санкции против Бишкека из-за предполагаемого реэкспорта товаров в Россию. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Европейская комиссия предложила запретить поставки в КР отдельных товаров, которые могут иметь военное применение. В документах ЕС говорится о так называемой продукции двойного назначения — станках и электронике, используемых при производстве оружия и беспилотников. Брюссель считает, что часть этих товаров затем реэкспортируется в РФ в обход санкционного режима.

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил FT, что республика прилагает все усилия для соблюдения западных ограничений. По его словам, Евросоюз не обозначил конкретные шаги, которые Бишкек должен предпринять для подтверждения соблюдения санкций и предотвращения ограничительных мер.

«Это решение будет иметь последствия для нашего имиджа. Если оно будет принято, мы готовы оспорить его в суде», — сказал Данияр Амангельдиев.

Он также отметил, что у Кыргызстана есть доказательства принятых мер, однако европейская сторона «не предложила соответствующих механизмов для выполнения требований».

Первый зампред кабмина признал отдельные случаи транзита товаров в Россию, но подчеркнул, что власти намерены пресекать подобные практики. По его словам, значительная часть роста импорта из Европы связана с крупными контрактами, в том числе по строительству гидроэлектростанций в стране.

В случае принятия решения ограничения могут стать первым прецедентом прямых торговых мер ЕС в отношении КР на фоне подозрений в обходе антироссийских санкций.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364188/
просмотров: 422
Версия для печати
Материалы по теме
Китай выступил с протестом против британских санкций за «связи с Россией»
Кыргызстан и ЕС разработают план по выводу банков республики из-под санкций
Спецпосланник ЕС по санкциям в Бишкеке: что требует Евросоюз от Кыргызстана
«Я человек системы». Интервью Данияра Амангельдиева
В ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России
Жээнбек Кулубаев обозначил позицию Кыргызстана по вопросу вторичных санкций ЕС
Владимир Зеленский ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко
Санкции. ЕС настаивает на запрете экспорта станков в Кыргызстан — Bloomberg
Зампред кабмина провел переговоры по санкциям на Мюнхенской конференции
Кыргызстан опровергает данные о росте импорта из Европы на тысячи процентов
Популярные новости
Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;марта Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на 2 марта
До&nbsp;1&nbsp;миллиона сомов можно получить льготный кредит на&nbsp;стартап в&nbsp;Кыргызстане До 1 миллиона сомов можно получить льготный кредит на стартап в Кыргызстане
&laquo;Тянь-Шань Форель&raquo;: за&nbsp;отечественный корм обещают компенсации в&nbsp;двойном размере «Тянь-Шань Форель»: за отечественный корм обещают компенсации в двойном размере
Спецпосланник ЕС&nbsp;по&nbsp;санкциям в&nbsp;Бишкеке: что требует Евросоюз от&nbsp;Кыргызстана Спецпосланник ЕС по санкциям в Бишкеке: что требует Евросоюз от Кыргызстана
Бизнес
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов за&nbsp;покупку цветов и&nbsp;косметики весь март BAKAI дарит кешбэк 5 процентов за покупку цветов и косметики весь март
Как ELQR за&nbsp;шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана Как ELQR за шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана
Когда срочно нужна помощь&nbsp;&mdash; травмпункт 24/7 сети клиник &laquo;Авиценна&raquo; в&nbsp;Бишкеке Когда срочно нужна помощь — травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» в Бишкеке
2 марта, понедельник
17:20
Утильсбор стал обязательным в Кыргызстане. Минприроды предупреждает о санкциях Утильсбор стал обязательным в Кыргызстане. Минприроды п...
17:20
В Казахстане начали проверку бывших чиновников, упомянутых в деле Эпштейна
17:09
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 7,7 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
16:50
Китай выступил с протестом против британских санкций за «связи с Россией»
16:39
Комитет ЖК одобрил кредит в $40 миллионов на ЛЭП и ремонт подстанций