Кыргызстан намерен оспорить в суде возможные ограничения со стороны Европейского союза, если Брюссель введет санкции против Бишкека из-за предполагаемого реэкспорта товаров в Россию. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Европейская комиссия предложила запретить поставки в КР отдельных товаров, которые могут иметь военное применение. В документах ЕС говорится о так называемой продукции двойного назначения — станках и электронике, используемых при производстве оружия и беспилотников. Брюссель считает, что часть этих товаров затем реэкспортируется в РФ в обход санкционного режима.

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил FT, что республика прилагает все усилия для соблюдения западных ограничений. По его словам, Евросоюз не обозначил конкретные шаги, которые Бишкек должен предпринять для подтверждения соблюдения санкций и предотвращения ограничительных мер.

«Это решение будет иметь последствия для нашего имиджа. Если оно будет принято, мы готовы оспорить его в суде», — сказал Данияр Амангельдиев.

Он также отметил, что у Кыргызстана есть доказательства принятых мер, однако европейская сторона «не предложила соответствующих механизмов для выполнения требований».

Первый зампред кабмина признал отдельные случаи транзита товаров в Россию, но подчеркнул, что власти намерены пресекать подобные практики. По его словам, значительная часть роста импорта из Европы связана с крупными контрактами, в том числе по строительству гидроэлектростанций в стране.

В случае принятия решения ограничения могут стать первым прецедентом прямых торговых мер ЕС в отношении КР на фоне подозрений в обходе антироссийских санкций.