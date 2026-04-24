09:53
USD 87.42
EUR 102.29
RUB 1.17
Экономика
Сюжет: Санкции против Кыргызстана

В Кремле заявили, что ЕС ввел санкции против Кыргызстана не за верность России

Евросоюз ввел санкции против Кыргызстана не за «верность России». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «Киргизия исходит из своих интересов в отношениях с Россией, она руководствуется принципами суверенитета и собственной выгоды».

Так Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, можно ли назвать включение КР в 20-й пакет санкций ЕС «наказанием за верность РФ».

«Это не верность России, это в первую очередь верность своим собственным интересам... И в этом случае уже это оправданный риск», — сказал он журналистам.

По словам Дмитрия Пескова, экономическое сотрудничество России и Кыргызстана выгодно обеим сторонам.

«У нас действительно сотрудничество носит взаимовыгодный характер, в экономическом плане и мы зарабатываем, и Киргизия зарабатывает», — добавил он.

В 20-м пакете санкций против РФ Евросоюз запретил экспорт в КР станков с числовым программным управлением из-за риска реэкспорта. Кроме того, ЕС запретил транзакции с четырьмя банками в Кыргызстане, Лаосе и Азербайджане за предполагаемое содействие России.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/371696/
просмотров: 1221
Версия для печати
Материалы по теме
Популярные новости
Бизнес
24 апреля, пятница
09:44
Атака на Иран. Из-за войны на Ближнем Востоке подорожали даже презервативы Атака на Иран. Из-за войны на Ближнем Востоке подорожал...
09:41
Пересадка печени в Хирургическом центре. О состоянии пациента рассказали медики
09:37
Водолазы извлекли из Иссык-Куля рыболовные сети с погибшими утками
09:33
Энергетики Кыргызстана ожидают больше воды в реках, потому что была снежная зима
09:22
Доллар подешевел, как и все основные валюты. Курс валют на 24 апреля