В Кремле заявили, что ЕС ввел санкции против Кыргызстана не за верность России

Евросоюз ввел санкции против Кыргызстана не за «верность России». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «Киргизия исходит из своих интересов в отношениях с Россией, она руководствуется принципами суверенитета и собственной выгоды».

Так Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, можно ли назвать включение КР в 20-й пакет санкций ЕС «наказанием за верность РФ».

«Это не верность России, это в первую очередь верность своим собственным интересам... И в этом случае уже это оправданный риск», — сказал он журналистам.

По словам Дмитрия Пескова, экономическое сотрудничество России и Кыргызстана выгодно обеим сторонам.

«У нас действительно сотрудничество носит взаимовыгодный характер, в экономическом плане и мы зарабатываем, и Киргизия зарабатывает», — добавил он.

В 20-м пакете санкций против РФ Евросоюз запретил экспорт в КР станков с числовым программным управлением из-за риска реэкспорта. Кроме того, ЕС запретил транзакции с четырьмя банками в Кыргызстане, Лаосе и Азербайджане за предполагаемое содействие России.