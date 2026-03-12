16:10
Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Качели: цена нефти Brent снова поднялась выше $100 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE сегодня утром торговалась выше отметки $100 за баррель.Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 8.38 по бишкекскому времени, стоимость Brent росла на 10,45 процента, до $101,59 за баррель.

К 10.00 фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $100,5 за баррель (+9,26 процента), а стоимость апрельского фьючерса нефти WTI поднималась на 8,29 процента — до $94,48 за баррель.

Ранее страны — участницы Международного энергетического агентства (IEA) договорились о поставке на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов. Решение принято на внеочередном собрании членов организации с целью снизить ценовую напряженность, вызванную эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Высвобождаемый объем составит треть от совокупных стратегических резервов государств IEA , которые превышают 1,2 миллиарда баррелей. Сроки поставок будут зависеть от национальных обстоятельств каждой страны-участницы. Кроме того, к этой мере подключатся некоторые государства, не входящие в агентство, которые также готовы задействовать свои резервы.

Напряженность в Ормузском проливе привела к тому, что сбой охватил около 20 процентов глобальных поставок нефти.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран начал минирование Ормузского пролива. В начале марта в КСИР заявили, что сожгут любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

Напомним, нефть Brent 9 марта торговалась на уровне $119,36 за баррель (+28,77 процента). А цена газа на бирже в Европе в этот день на открытии торгов впервые с января 2023 года превысила $800 за 1 тысячу кубометров.
