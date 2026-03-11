11:34
Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Рост цен. Экстренное обсуждение ситуации на рынке энергоносителей созывает IEA

Международное энергетическое агентство (IEA) проведет внеочередное совещание с руководством стран-членов для обсуждения стабилизации мирового рынка энергоносителей, в том числе за счет использования стратегических резервов. Об этом заявил его глава Фатих Бироль.

из архива
Фото из архива. Напряженность в Ормузском проливе привела к тому, что сбой охватил около 20 процентов глобальных поставок нефти

Страны — члены объединения в настоящее время располагают более чем 1,2 миллиарда баррелей государственных чрезвычайных запасов нефти, а также 600 миллионами баррелей промышленных запасов, — указал он.

Читайте по теме
Угроза мирового энергокризиса. США сняли часть санкций с некоторых стран

Учитывая ситуацию на нефтяных рынках, он созвал внеочередное заседание правительств стран — членов IEA, чтобы оценить текущую безопасность поставок и рыночные условия, а также принять решение о возможности выставить на рынок чрезвычайные запасы этих стран.

Глава агентства уже обсудил ситуации с министрами энергетики стран G7. Он проинформировал их о состоянии нефтяного и газового рынков, которые серьезно пострадали из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Фатих Бироль подчеркнул, что помимо остановки движения судов в Ормузском проливе существует также проблема снижения добычи нефти, что создает «серьезные и растущие угрозы для рынка».

Эксперты отмечают, что прекращение судоходства через Ормузский пролив на фоне военной операции США и Израиля против Ирана вызвало самый крупный в истории сбой мировых поставок нефти.

Напряженность в Ормузском проливе привела к тому, что сбой охватил около 20 процентов глобальных поставок нефти.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран начал минирование Ормузского пролива. В начале марта в КСИР заявили, что сожгут любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

Напомним, нефть Brent 9 марта торговалась на уровне $119,36 за баррель (+28,77 процента). А цена газа на бирже в Европе в этот день на открытии торгов впервые с января 2023 года превысила $800 за 1 тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что несколько нефтехранилищ в Иране подверглись атакам со стороны Израиля. Также государственная нефтегазовая компания Бахрейна Bapco Energies объявила форс-мажор из-за ситуации в регионе, в том числе в связи с недавним ударом по одному из энергоблоков дочернего нефтеперерабатывающего завода.

После ответных иранских ударов Катар также прекратил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе. QatarEnergy остановила производство СПГ после ударов по объектам в промышленных городах Рас-Лаффане и Месаиде. В компании заявили, что атаки затронули действующие производственные мощности. QatarEnergy является крупнейшим в мире производителем СПГ, обеспечивая почти 20 процентов мирового производства.
