Атака на Иран. Генконсульство России в городе Исфахане повреждено из-за ударов

С 28 февраля США и Израиль продолжают военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе столица. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько других высокопоставленных чиновников. Эскалация на Ближнем Востоке продолжается.

В Тегеране прошла церемония присяги новому верховному лидеру Ирана

В Тегеране прошла церемония присяги новому верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи. На площадь Энгелаб пришли тысячи людей.

В КСИР заявили, что сожгут любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив

Иран начал минирование Ормузского пролива, сообщает — CNN.

Минирование пока не носит масштабного характера, за последние дни было установлено несколько десятков мин, заявили два источника CNN, осведомленные с данными разведки США.

КСИР, который фактически контролирует Ормузский пролив наряду с Военно-морским флотом, способен развернуть «коридор» из рассредоточенных минных заградительных судов, катеров, начиненных взрывчаткой, и береговых ракетных батарей, говорится в публикации.

В начале марта в КСИР заявили, что сожгут любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

Государственная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC закрыла предприятие в Эр-Рувайсе

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод ОАЭ приостановил работу, — информирует Reuters. Государственная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC закрыла предприятие в Эр-Рувайсе. Решение приостановить работу было принято после того, как на территории завода произошел пожар в результате удара беспилотника. Местные власти сообщали, что в результате атаки люди не пострадали.

В результате ударов США и Израиля с 28 февраля ранения получили 15 тысяч иранцев, — заявляет Минздрав Ирана.

Российское генконсульство в иранском городе Исфахане повреждено в результате удара по соседнему зданию

Российское генконсульство в иранском городе Исфахане повреждено в результате удара по зданию администрации губернатора, расположенному рядом, — сообщил МИД России.

«В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», — говорится в сообщении.

Фото из архива

Еще двое представителей женской сборной Ирана по футболу попросили убежище в Австралии, сообщает CNN со ссылкой на источник. На родину отказались возвращаться футболистка и сотрудник тренерского штаба. Напомним, ранее пять иранских футболисток получили поддержку Австралии.

Около 150 американских военных получили ранения в ходе операции против Ирана, — указывает Reuters со ссылкой на источники.

КСИР объявил о начале атак на технологическую инфраструктуру своих противников в регионе, сообщило агентство Tasnim.

Жизнь в Тегеране продолжается, даже под тенью войны, пишут провластные СМИ страны.

Переговоры с США более не стоят на нашей повестке, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. По его мнению, вопрос переговоров с Вашингтоном вряд ли вновь окажется на повестке дня.

«Не думаю, что вопрос переговоров с американской стороной когда-либо вернется в нашу повестку дня: опыт такого взаимодействия был для нас слишком горьким», — отметил он.

Военные США заявили об уничтожении 16 иранских военных кораблей вблизи Ормузского пролива — ключевого прохода для экспорта нефти. Как сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, в число ликвидированных судов входит 16 минных заградителей (военный корабль, используемый для минирования).

Тегеран обвинил Израиль в убийстве четырех иранских дипломатов в результате удара по отелю в Бейруте. Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани официально обвинил Израиль в убийстве четырех иранских дипломатов в результате удара по отелю «Рамада» в Бейруте в минувшее воскресенье.

Страны G7 созывают экстренное совещание по вопросу высвобождения нефтяных запасов.