Атака на Иран. Более 30 стран высвободят 400 миллионов баррелей нефти

Страны — участницы Международного энергетического агентства (IEA) договорились о поставке на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов. Об этом сообщили в агентстве.

Решение принято на внеочередном собрании членов организации с целью снизить ценовую напряженность, вызванную эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Высвобождаемый объем составит треть от совокупных стратегических резервов государств IEA , которые превышают 1,2 миллиарда баррелей. Сроки поставок будут зависеть от национальных обстоятельств каждой страны-участницы. Кроме того, к этой мере подключатся некоторые государства, не входящие в агентство, которые также готовы задействовать свои резервы.

В распоряжении членов, помимо стратегических запасов, имеется еще 600 миллионов баррелей промышленных резервов, находящихся в государственной собственности.

Это станет крупнейшей акцией. После такого решения цена на нефть Brent в США снизилась до отметки $84 за баррель.

В IEA входят 32 страны, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Японию, Германию, Канаду, Австралию, Италию и Мексику.