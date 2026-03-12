09:28
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Более 30 стран высвободят 400 миллионов баррелей нефти

Страны — участницы Международного энергетического агентства (IEA) договорились о поставке на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов. Об этом сообщили в агентстве.

Решение принято на внеочередном собрании членов организации с целью снизить ценовую напряженность, вызванную эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Высвобождаемый объем составит треть от совокупных стратегических резервов государств IEA , которые превышают 1,2 миллиарда баррелей. Сроки поставок будут зависеть от национальных обстоятельств каждой страны-участницы. Кроме того, к этой мере подключатся некоторые государства, не входящие в агентство, которые также готовы задействовать свои резервы.

В распоряжении членов, помимо стратегических запасов, имеется еще 600 миллионов баррелей промышленных резервов, находящихся в государственной собственности.

Это станет крупнейшей акцией. После такого решения цена на нефть Brent в США снизилась до отметки $84 за баррель.

В IEA входят 32 страны, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Японию, Германию, Канаду, Австралию, Италию и Мексику.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365584/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Атака на Иран. Тегеран озвучил три требования для начала переговоров с США
Рост цен. Экстренное обсуждение ситуации на рынке энергоносителей созывает IEA
Война с Ираном наносит серьезный удар по мировой экономике — Associated Press
Атака на Иран. Генконсульство России в городе Исфахане повреждено из-за ударов
Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
Атака на Иран. Реджеп Тайип Эрдоган призвал к переговорному процессу
Атака на Иран. Сигнал SOS от футболисток и баллистическая ракета по Турции
Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
Атака на Иран. Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель
Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину: что обсуждали
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;электроэнергию в&nbsp;Кыргызстане: cколько будем платить с&nbsp;1&nbsp;мая Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;Дубае зафиксировано резкое падение цен на&nbsp;элитную недвижимость Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
Евро и&nbsp;рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;марта Евро и рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на 10 марта
Из-за дефицита энергии в&nbsp;КР предлагают изменить правила расчета тарифов Из-за дефицита энергии в КР предлагают изменить правила расчета тарифов
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
12 марта, четверг
09:23
Правозащитники призвали отозвать закон о запрете религиозного обучения детей Правозащитники призвали отозвать закон о запрете религи...
09:16
Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на 12 марта
09:08
Атака на Иран. Более 30 стран высвободят 400 миллионов баррелей нефти
08:55
Число пострадавших от массового отравления в Бишкеке выросло до 20 человек
08:51
В Бишкеке задержан сотрудник милиции — обещал получить водительские права