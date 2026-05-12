После праздников евро и юань заметно подорожали к сому: курс валют на 12 мая

Почти все основные валюты укрепились к сому. Наиболее активный рост продемонстрировали евро и китайский юань, в то время как российский рубль стал единственным, что подешевело. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,03 процента). Валюта отошла от апрельских минимумов и вернулась к значениям начала апреля.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,77 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,9418 сома (рост на 0,82 процента). Продемонстрировал самый значительный рост в денежном эквиваленте, вплотную приблизившись к отметке 103 сома.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,29 сома, продажа — 103,27 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1617 сома (снижение на 0,45 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,142 сома, продажа — 1,186 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1895 сома (рост на 0,32 процента). Валюта восстанавливает позиции после небольшого снижения в конце апреля.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1693 сома, продажа — 0,1968 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,8692 сома (рост на 0,58 процента). Абсолютный максимум 2026 года. Значение достигло самого высокого уровня с середины 2022 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13 сомов.
Шестую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.