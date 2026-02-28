12:15
В 2026 году на субсидирование кредитов для бизнеса выделили 399 миллионов сомов

В 2026 году в Кыргызстане на субсидирование кредитов для малого и среднего бизнеса выделили 399 миллионов сомов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил завотделом развития предпринимательства управления политики бизнес-среды Министерства экономики и коммерции Нурбек Уметалиев.

По его словам, государство активно поддерживает развитие предпринимательства, из республиканского бюджета выделяются средства на кредитование бизнеса.

«Программа льготного кредитования рассчитана до 2030-го и предусматривает ежегодное субсидирование процентных ставок по кредитам МСБ. Льготные кредиты выдаются со стороны четырех банков. Средства можно получить на инвестиционные цели, пополнение оборотных денег и рефинансирование ранее полученных займов. Основной ориентир господдержки направлен именно на малый и средний бизнес, который формирует примерно 50 процентов ВВП страны», — сказал Нурбек Уметалиев.

Он добавил, что 60 процентов средств планируется направить на поддержку бизнеса в регионах, 40 процентов — на поддержку женщин-предпринимателей. В числе приоритетных направлений названа швейная отрасль как экспортно ориентированный сектор.

Нурбек Уметалиев отметил, что в рамках программы предусмотрена также поддержка стартапов.

В этом году, по его данным, общий кредитный портфель составит 3,7 миллиарда сомов.
