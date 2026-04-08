Власть

Депутат: Бизнесмен дважды лишился пансионата — сначала от ОПГ, потом от ГКНБ

Депутат Эльвира Сурабалдиева заявила на заседании Жогорку Кенеша: к ней обратился бизнесмен, который пожаловался на то, что ранее люди ОПГ Камчи Кольбаева завладели его пансионатом, а потом когда он обратился в ГКНБ, объект забрали уже себе сотрудники спецслужбы.

«У предпринимателя дважды изъяли имущество. При этом оно перешло не к государству, а в частные руки. Мужчина не хотел писать заявление, потому что уже не знает, кому верить», — рассказала депутат.

Генпрокурор попросил депутата предоставить полную информацию по данному факту и пообещал разобраться.

Он добавил, что в надзорный орган поступило 386 подобных обращений на сотрудников ГКНБ.

Генпрокурор также призвал граждан в таких случаях обращаться в правоохранительные органы или в прокуратуру.
