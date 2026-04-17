Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления, который кардинально меняет правила налогового администрирования. Документ предусматривает усиление контроля за бизнесом, цифровизацию процессов и расширение полномочий налоговых органов.

Одним из самых обсуждаемых нововведений стало требование предоставить налоговым органам доступ к системам видеонаблюдения.

В случае их отсутствия камеры могут устанавливать проверяющие. Эти данные планируется использовать при проведении налоговых проверок и фиксации нарушений.

Серьезные изменения касаются рейдового контроля. Налоговики получат расширенные полномочия проверять фактическое количество работников, уплату налогов и страховых взносов, использование кассовых аппаратов и цифровых платежей, а также наличие лицензий.

Под контроль попадут такси, службы доставки и другие сервисы, работающие через платформы.

Отдельный блок реформы затрагивает рынки и торговые центры. Их администрации могут обязать следить за налоговой дисциплиной арендаторов и передавать данные государству. Такой механизм тестировали на крупнейших рынках и, по данным властей, показал рост поступлений.

При этом часть требований для бизнеса решили отложить.

Сроки внедрения ряда норм по кассовым аппаратам и электронным накладным предлагается продлить до 1 июля 2027 года, чтобы дать предпринимателям время адаптироваться.

Проект вводит послабления для отдельных категорий. Например, такси и курьеры, работающие через агрегаторы, смогут не использовать кассовые аппараты при условии передачи данных в налоговую систему.

Изменения затрагивают и другие сферы — от маркировки товаров до учета в недропользовании и развития «зеленой» экономики. Одновременно предлагается отменить ряд устаревших норм.

Власти заявляют, что цель реформы — снижение теневой экономики, повышение прозрачности и упрощение администрирования налогов. Однако эксперты отмечают, что часть предложенных мер может усилить давление на бизнес и вызвать дискуссию в предпринимательской среде.