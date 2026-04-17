13:25
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Власть

Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления, который кардинально меняет правила налогового администрирования. Документ предусматривает усиление контроля за бизнесом, цифровизацию процессов и расширение полномочий налоговых органов.

Одним из самых обсуждаемых нововведений стало требование предоставить налоговым органам доступ к системам видеонаблюдения.

В случае их отсутствия камеры могут устанавливать проверяющие. Эти данные планируется использовать при проведении налоговых проверок и фиксации нарушений.

Серьезные изменения касаются рейдового контроля. Налоговики получат расширенные полномочия проверять фактическое количество работников, уплату налогов и страховых взносов, использование кассовых аппаратов и цифровых платежей, а также наличие лицензий. 

Под контроль попадут такси, службы доставки и другие сервисы, работающие через платформы.

Отдельный блок реформы затрагивает рынки и торговые центры. Их администрации могут обязать следить за налоговой дисциплиной арендаторов и передавать данные государству. Такой механизм тестировали на крупнейших рынках и, по данным властей, показал рост поступлений.

При этом часть требований для бизнеса решили отложить. 

Сроки внедрения ряда норм по кассовым аппаратам и электронным накладным предлагается продлить до 1 июля 2027 года, чтобы дать предпринимателям время адаптироваться.

Проект вводит послабления для отдельных категорий. Например, такси и курьеры, работающие через агрегаторы, смогут не использовать кассовые аппараты при условии передачи данных в налоговую систему.

Изменения затрагивают и другие сферы — от маркировки товаров до учета в недропользовании и развития «зеленой» экономики. Одновременно предлагается отменить ряд устаревших норм.

Власти заявляют, что цель реформы — снижение теневой экономики, повышение прозрачности и упрощение администрирования налогов. Однако эксперты отмечают, что часть предложенных мер может усилить давление на бизнес и вызвать дискуссию в предпринимательской среде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370795/
просмотров: 381
Версия для печати
Популярные новости
Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по поручению Ташиева
Садыр Жапаров: В Кыргызстане ликвидируют области и районы, создав 20 округов
Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Облегчение для мужчин. Для прописки не будут требовать справку о военном учете
Бизнес
Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у вас украли смартфон
Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
