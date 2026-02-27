18:33
В 2026 году в Кыргызстане планируют открыть 113 промышленных предприятий

В 2026 году в Кыргызстане планируется реализация 113 промышленных проектов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила ведущий специалист отдела анализа промышленной отрасли управления промышленности этого же министерства Санирабига Молдогазиева.

По ее словам, в основном упор делается на строительные материалы — 43 предприятия, по пищепереработке запланировано 16 предприятий, по легкой промышленности — семь, по машиностроению, производству фармпродукции — по одному предприятию и так далее.

Если говорить о регионах, то, к примеру, по Таласской области запланировано шесть проектов, по Ошской области — 19, Нарынской — семь, Иссык-Кульской — 10.

Всего будет создано около 11 тысяч новых рабочих мест.

«Желающие могут обратиться с официальным обращением к нам либо в представительства президента в областях. Мы включаем в проект и оказываем всестороннюю поддержку в рамках законодательства КР, начиная от трансформации земельного участка, до составления инвестиционного соглашения по финансированию и так далее», — сказала Санирабига Молдогазиева.

По данным кабмина, в рамках программы «Сто промышленных предприятий» в 2025 году введено в эксплуатацию 119 объектов с общими инвестициями в $715,6 миллионов, что позволило создать около 8,5 тысячи рабочих мест.

«Есть переходящие проекты, мы их включили в перечень на 2026 год, сейчас работаем над их реализацией», — добавила Санирабига Молдогазиева.
