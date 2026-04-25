Налоговая служба Кыргызстана утвердила новый стандарт обслуживания бизнеса

В Кыргызстане утвердили новый стандарт государственной услуги по подготовке, регистрации и обслуживанию контрольно-кассовых машин. Приказ издала Государственная налоговая служба.

Документ регулирует порядок работы с ККМ, включая программное обеспечение, и устанавливает единые требования к их эксплуатации и техническому обслуживанию.

Согласно стандарту, услугу будет оказывать государственное учреждение «Салык Сервис» при Налоговой службе. Получателями выступают индивидуальные предприниматели и юридические лица.

В документе детально прописаны условия оказания услуги. В частности, обслуживание должно проводиться в помещениях с соблюдением санитарных норм и с обеспечением доступа для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрено обслуживание в порядке очереди, а для отдельных категорий граждан — вне очереди.

Срок оказания услуги может достигать одного месяца, при этом прием заявления и выдача документов ограничены 30 минутами.

Установлен перечень необходимых документов, включая заявление, удостоверение личности, доверенность (для компаний) и подтверждение оплаты.

Услуга является платной. Стоимость определяется по утвержденному прейскуранту и согласовывается с антимонопольным органом.

В налоговой службе отмечают, что введение стандарта направлено на повышение прозрачности, качества и доступности услуг для бизнеса, а также на усиление контроля в сфере фискализации.
