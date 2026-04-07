Экономика

Бизнесу обещают «перезагрузку»: программу развития вынесли на обсуждение

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления об утверждении программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года.

Документ предполагает масштабную перезагрузку системы господдержки бизнеса с акцентом на цифровизацию, снижение административных барьеров и расширение доступа к финансированию. Одним из ключевых инструментов станет создание цифрового профиля предпринимателя, который позволит автоматически подбирать меры поддержки, разрешения и «дорожные карты» развития в зависимости от сферы деятельности.

Документ подготовлен в рамках Национальной программы развития страны и предусматривает масштабное обновление подходов к поддержке бизнеса. Власти намерены перейти от точечных мер к системной модели, при которой предприниматели смогут получать услуги и поддержку через единую цифровую экосистему.

Отмечается, что ключевой акцент сделан на снижении административной нагрузки, упрощении регулирования и расширении доступа к финансированию. Одновременно планируется активное развитие цифровых сервисов для бизнеса, в том числе через создание платформ «Бизнес Тундук».

В справке к документу указывается, что, несмотря на значительный вклад малого и среднего бизнеса в экономику — более 50 процентов  ВВП, сектор по-прежнему сталкивается с рядом системных проблем.

Среди них — дорогие кредиты, ограниченный доступ к финансированию, частые изменения законодательства и избыточное давление со стороны контролирующих органов.

Власти рассчитывают, что реализация программы позволит создать устойчивую предпринимательскую среду, повысить конкурентоспособность экономики, увеличить экспортный потенциал и обеспечить рост занятости.

Планируется запуск платформы «МСП-хаб», которая станет единым окном для бизнеса. Через нее предприниматели смогут получать как финансовую, так и нефинансовую поддержку, а также доступ к экспортным программам и региональным сервисам.

Отдельное внимание уделено цифровизации. Власти намерены внедрить программу микрогрантов «Цифровой ваучер», по которой бизнесу будут компенсировать до 50–70 процентов затрат на покупку программного обеспечения — от онлайн-касс до CRM и ERP систем.

Ожидается, что это позволит ускорить цифровую трансформацию МСП и повысить их производительность.

В проекте также предусмотрено упрощение доступа к инфраструктуре — земле и инженерным сетям — за счет полной цифровизации процедур, что должно сократить сроки и повысить прозрачность.

Значительный блок посвящен реформе регулирования. Предлагается внедрить механизм оценки влияния новых нормативных актов на бизнес, создать реестр регуляторных барьеров и усилить ответственность госорганов за решения, ухудшающие предпринимательскую среду. При этом комиссии за прием платежей по QR-коду для МСП планируют обнулить.

Отдельным направлением станет развитие кластеров в регионах — в агросекторе, туризме, логистике, IT и других отраслях. Для этого создадут специальный акселератор, который будет помогать бизнесу объединяться, выходить на экспорт и получать господдержку.

Власти рассчитывают, что реализация программы позволит увеличить вклад МСП в экономику, создать новые рабочие места и повысить инвестиционную активность. 

Среди целевых ориентиров — рост занятости до 60 процентов  трудоспособного населения, увеличение экспорта и привлечение до 45 миллиардов сомов частных инвестиций.

Проектом предусмотрена персональная ответственность руководителей госорганов и местных властей за выполнение программы. Контроль за реализацией возложен на администрацию президента.

Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
