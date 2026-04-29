12:05
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Власть

Проверки бизнеса остановили до конца года — кабмин утвердил порядок моратория

Кабинет министров Кыргызстана утвердил меры по реализации Указа президента о введении моратория на проверки бизнеса.

Согласно постановлению, до 31 декабря 2026 года ввели временный запрет на проверки субъектов предпринимательства со стороны правоохранительных и других уполномоченных органов. 

Решение приняли для снижения давления на бизнес и улучшения делового климата.

Определен перечень исключений, когда проверки все же допускаются. В их числе проверки:

  • в рамках уголовных и гражданских дел;
  • по обращению предпринимателей;
  • по запросам иностранных государственных органов;
  • по жалобам физических и юридических лиц;
  • при наличии конкретных фактов нарушений с подтверждающими материалами;
  • таможенный контроль;
  • налоговый контроль — в пределах ранее введенных ограничений;
  • со стороны Национального банка;
  • контроль в сфере гражданской авиации.

Ответственность за соблюдение моратория возложили на руководителей правоохранительных и иных уполномоченных органов.

Госорганам поручили сосредоточиться на профилактике нарушений и консультировании бизнеса вместо проверок.

Постановление вступит в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/372333/
просмотров: 112
Версия для печати
29 апреля, среда
11:58
Проверки бизнеса остановили до конца года — кабмин утвердил порядок моратория Проверки бизнеса остановили до конца года — кабмин утве...
11:52
Поручение президента не исполняется: депутат о земле для частных школ
11:51
Почему сделки внутри lalafo — это надежно? Главное с выступления на CYBERTOR
11:41
Депутат заявила о вакууме в госуправлении после территориальной реформы
11:40
Директор и бухгалтер задержаны. В Бишкеке выявили коррупцию в электросетях