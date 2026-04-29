Кабинет министров Кыргызстана утвердил меры по реализации Указа президента о введении моратория на проверки бизнеса.
Согласно постановлению, до 31 декабря 2026 года ввели временный запрет на проверки субъектов предпринимательства со стороны правоохранительных и других уполномоченных органов.
Решение приняли для снижения давления на бизнес и улучшения делового климата.
Определен перечень исключений, когда проверки все же допускаются. В их числе проверки:
- в рамках уголовных и гражданских дел;
- по обращению предпринимателей;
- по запросам иностранных государственных органов;
- по жалобам физических и юридических лиц;
- при наличии конкретных фактов нарушений с подтверждающими материалами;
- таможенный контроль;
- налоговый контроль — в пределах ранее введенных ограничений;
- со стороны Национального банка;
- контроль в сфере гражданской авиации.
Ответственность за соблюдение моратория возложили на руководителей правоохранительных и иных уполномоченных органов.
Госорганам поручили сосредоточиться на профилактике нарушений и консультировании бизнеса вместо проверок.
Постановление вступит в силу через 15 дней.