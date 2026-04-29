Кабинет министров Кыргызстана утвердил меры по реализации Указа президента о введении моратория на проверки бизнеса.

Согласно постановлению, до 31 декабря 2026 года ввели временный запрет на проверки субъектов предпринимательства со стороны правоохранительных и других уполномоченных органов.

Решение приняли для снижения давления на бизнес и улучшения делового климата.

Определен перечень исключений, когда проверки все же допускаются. В их числе проверки:

в рамках уголовных и гражданских дел;

по обращению предпринимателей;

по запросам иностранных государственных органов;

по жалобам физических и юридических лиц;

при наличии конкретных фактов нарушений с подтверждающими материалами;

таможенный контроль;

налоговый контроль — в пределах ранее введенных ограничений;

со стороны Национального банка;

контроль в сфере гражданской авиации.

Ответственность за соблюдение моратория возложили на руководителей правоохранительных и иных уполномоченных органов.

Госорганам поручили сосредоточиться на профилактике нарушений и консультировании бизнеса вместо проверок.

Постановление вступит в силу через 15 дней.