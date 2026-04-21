Власть

Бизнес заставят раскрыть владельцев и пройти перерегистрацию до 2027 года

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новое положение о порядке государственной регистрации юридических лиц, филиалов и представительств.

Документ регулирует процедуры регистрации, перерегистрации и ликвидации компаний, а также внесение данных в единый государственный реестр.

Согласно постановлению, юридические лица, зарегистрированные до 1 января 1997 года и не включенные в реестр, обязаны до 1 января 2027 года пройти перерегистрацию либо оформить прекращение деятельности. В противном случае будет инициирована процедура их принудительной ликвидации.

Кроме того, все компании, зарегистрированные до 1 марта 2026 года, должны до 1 августа 2026-го предоставить сведения о своих бенефициарных владельцах. Это требование направлено на повышение прозрачности бизнеса и усиление контроля.

В документе также закреплен принцип «единого окна», при котором регистрация автоматически включает постановку на учет в налоговых органах, статистике и Соцфонде, без необходимости дополнительных процедур.

Срок регистрации юридических лиц установлен в среднем до трех рабочих дней, а сам процесс может осуществляться в цифровом формате.

Одновременно признаны утратившими силу предыдущие постановления 2023 и 2024 годов, регулирующие порядок регистрации.

Контроль за исполнением возложен на администрацию президента. Новые правила вступят в силу через семь дней после официального опубликования.
