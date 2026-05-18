Кабмин выделил дополнительно 680 миллионов сомов на поддержку МСБ

Кабмин выделил дополнительные средства на поддержку малого и среднего бизнеса и швейной отрасли. Об этом сегодня журналистам рассказал первый заместитель председателя кабмина КР Данияр Амангельдиев в рамках проекта «Открытый кабинет».

По его словам, поддержка малого и среднего бизнеса является ключевым элементом государственной программы развития до 2026 года, поскольку доля МСБ в структуре экономики страны составляет 51,7 процента.

Он напомнил, что в конце 2025 года у отечественных швейников возникли проблемы из-за задержек при прохождении границ и сложностей с сертификацией грузов.

«Товар застревал в пути, что привело к дефициту оборотного капитала у предприятий: производители не могли оперативно запустить новые этапы производства, так как средства от еще не доставленного товара не вернулись в оборот. В условиях, когда средняя рыночная ставка по кредитам составляла порядка 19–20 процентов, а средняя маржинальность швейного сектора не превышает 15 процентов, обслуживание коммерческих займов стало для бизнеса неподъемным.

Президенту КР было направлено предложение, чтобы мы субсидировали ставки и снизили их в среднем до 10 процентов. Это была бы вполне справедливая ставка. Но президент поручил снизить ее до 6 процентов, и, соответственно, программу приняли под 6% процентов. В последующем, после личной встречи президента с представителями сектора, он принял решение дополнительно субсидировать ставку из резервного фонда. В итоге в начале года наши предприниматели получили поддержку по ставке 0 процентов», — сообщил Данияр Амангельдиев.

На высказывание журналистов о том, что некоторые представители бизнеса обанкротились, замглавы кабмина отметил, что это не так.

«Несмотря на определенные трудности и риски, ситуация находилась под контролем руководства страны. Государственные программы поддержки бизнеса показали крайне высокую востребованность: финансовые ресурсы, выделенные на эти цели, были досрочно исчерпаны уже в первом квартале 2026 года. В связи с этим кабинет министров подписывает очередной пакет финансирования на сумму 680 миллионов сомов. Данные средства будут направлены на субсидирование процентных ставок, что позволит привлечь для поддержки бизнеса порядка 4,5 миллиарда сомов из банковского сектора», — добавил Амангельдиев.