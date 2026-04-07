Список органов, проверяющих бизнес, обновили в Кыргызстане

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в перечень государственных органов, имеющих право проводить проверки субъектов предпринимательства.

Речь о корректировке постановления от 29 сентября 2023 года № 516, связанной с функциональными и структурными изменениями в системе исполнительной власти.

Согласно документу, в обновленном списке уточнены наименования и полномочия отдельных ведомств. В частности, в него включили Службу по контролю за землей и водой при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Государственный департамент архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Постановление вступит в силу через 10 дней.