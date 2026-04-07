Экономика

Список органов, проверяющих бизнес, обновили в Кыргызстане

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в перечень государственных органов, имеющих право проводить проверки субъектов предпринимательства.

Речь о корректировке постановления от 29 сентября 2023 года № 516, связанной с функциональными и структурными изменениями в системе исполнительной власти.

Согласно документу, в обновленном списке уточнены наименования и полномочия отдельных ведомств. В частности, в него включили Службу по контролю за землей и водой при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Государственный департамент архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Постановление вступит в силу через 10 дней.
Материалы по теме
Бизнесу обещают «перезагрузку»: программу развития вынесли на обсуждение
Бизнес заявил о давлении госорганов: предложено оценить ущерб за пять лет
Предприниматели Кыргызстана просят обеспечить стабильность и работающие законы
Глава ГКНБ пообещал бизнесу защиту от давления
В ЖК внесли законопроект: статистике разрешат использовать данные бизнеса
«Следователь решает судьбу бизнеса». Обращение Каната Исмаилова
В 2026 году на субсидирование кредитов для бизнеса выделили 399 миллионов сомов
Сила Бегайым: как мама особенного ребенка строит бизнес ради будущего детей
Кыргызстан и Великобритания обсудили инвестиции в IT и горные резорты
«Не давите на бизнес без оснований». Президент предупредил силовые структуры
Популярные новости
Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;апреля Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля
Тенге и&nbsp;рубль продолжают обновлять максимумы. Курс валют на&nbsp;6&nbsp;апреля Тенге и рубль продолжают обновлять максимумы. Курс валют на 6 апреля
Кыргызстан создаст первый в&nbsp;Центральной Азии энергетический центр компетенций Кыргызстан создаст первый в Центральной Азии энергетический центр компетенций
В&nbsp;Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и&nbsp;государственный долг В Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и государственный долг
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
KICB: 25&nbsp;лет надежности и&nbsp;новый этап развития в&nbsp;Оше KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
7 апреля, вторник
13:47
В Таш-Кумыре сменился мэр В Таш-Кумыре сменился мэр
13:37
КР продолжает переговоры с Германией по безвизовому режиму для дипломатов
13:32
Омурбек Текебаев: Спикеры парламента КР 30 лет не посещали германский Бундестаг
13:26
В КР меняют порядок трансфертов: деньги направят в труднодоступные регионы
13:24
В Кыргызстане создали цифровые карты рельефа для точного прогнозирования ЧС