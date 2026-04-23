В Кыргызстане ювелирной отрасли будут предоставлять льготные кредиты

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок предоставления льготных кредитов субъектам ювелирной отрасли. Распоряжение подписали 22 апреля, сообщили в Государственной налоговой службе.

Документ предусматривает предоставление льготного финансирования предприятиям отрасли для обновления оборудования, расширения производственных мощностей и создания условий для повышения конкурентоспособности отечественных ювелирных изделий.

Отмечается, что проект является очередным системным шагом государства по поддержке и развитию ювелирной отрасли. Реализация программы будет осуществляться через государственные банки — «Абанк» и «Элдик банк».

Согласно утвержденным условиям, банки обязаны предоставлять кредиты на следующих условиях:

сумма — до 90 миллионов сомов;

срок — до 60 месяцев;

процентная ставка для конечного заемщика — 6 процентов годовых;

льготный период — до 180 дней.

Участникам программы рекомендовано отказаться от взимания комиссий и иных сборов при выдаче кредитов, что позволит сделать финансирование максимально доступным для бизнеса.

Предусмотрена возможность продления проекта до 2028 года.

Контроль за целевым использованием средств будет осуществляться Государственной налоговой службой совместно с Департаментом драгоценных металлов при Министерстве финансов.

В ведомстве напомнили, что в рамках исполнения указа президента в последние месяцы уже реализован ряд мер поддержки отрасли. В частности, снижена налоговая нагрузка: ставка налога с оборота составляет 0,25 процента. Кроме того, отечественным производителям предоставлена возможность приобретать золото по цене на 2 процента ниже лондонского фиксинга с отсрочкой платежа до 180 дней.