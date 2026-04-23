Экономика

В Кыргызстане ювелирной отрасли будут предоставлять льготные кредиты

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок предоставления льготных кредитов субъектам ювелирной отрасли. Распоряжение подписали 22 апреля, сообщили в Государственной налоговой службе.

Документ предусматривает предоставление льготного финансирования предприятиям отрасли для обновления оборудования, расширения производственных мощностей и создания условий для повышения конкурентоспособности отечественных ювелирных изделий.

Отмечается, что проект является очередным системным шагом государства по поддержке и развитию ювелирной отрасли. Реализация программы будет осуществляться через государственные банки — «Абанк» и «Элдик банк».

Согласно утвержденным условиям, банки обязаны предоставлять кредиты на следующих условиях:

  • сумма — до 90 миллионов сомов;
  • срок — до 60 месяцев;
  • процентная ставка для конечного заемщика — 6 процентов годовых;
  • льготный период — до 180 дней.

Участникам программы рекомендовано отказаться от взимания комиссий и иных сборов при выдаче кредитов, что позволит сделать финансирование максимально доступным для бизнеса.

Предусмотрена возможность продления проекта до 2028 года.

Контроль за целевым использованием средств будет осуществляться Государственной налоговой службой совместно с Департаментом драгоценных металлов при Министерстве финансов.

В ведомстве напомнили, что в рамках исполнения указа президента в последние месяцы уже реализован ряд мер поддержки отрасли. В частности, снижена налоговая нагрузка: ставка налога с оборота составляет 0,25 процента. Кроме того, отечественным производителям предоставлена возможность приобретать золото по цене на 2 процента ниже лондонского фиксинга с отсрочкой платежа до 180 дней.
Материалы по теме
В КР запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов
В 2026 году на субсидирование кредитов для бизнеса выделили 399 миллионов сомов
Кыргызские ювелиры будут обучаться у итальянских мастеров
В аэропортах откроют лаборатории по пробированию импортных ювелирных изделий
Ювелирная промышленность получит льготы, доступ к сырью и упрощенную отчетность
ГНС и КТУ «Манас» договорились о подготовке ювелиров в Кыргызстане
Льготные кредиты на дошкольное образование предоставляются до декабря 2025 года
Льготные кредиты снова доступны для граждан — Фонд развития предпринимательства
Кабмин выделил средства на льготные кредиты для граждан. На что их можно взять
Льготные кредиты для дошкольных учреждений получили всего шесть субъектов
Популярные новости
Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;апреля Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на 20 апреля
Тенге продолжает расти, рубль и&nbsp;евро подешевели. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;апреля Тенге продолжает расти, рубль и евро подешевели. Курс валют на 23 апреля
Рубль и&nbsp;юань обновили годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;апреля Рубль и юань обновили годовые рекорды. Курс валют на 22 апреля
Российский рубль начал дорожать, как и&nbsp;тенге. Курсы валют на&nbsp;21&nbsp;апреля Российский рубль начал дорожать, как и тенге. Курсы валют на 21 апреля
Бизнес
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в&nbsp;Бишкеке Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
&laquo;Элдик Банк&raquo; продвигает инициативы по&nbsp;сотрудничеству на&nbsp;площадке МБО ШОС «Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС
MEGA объявляет скидки на&nbsp;устройства в&nbsp;рамках 20-летия компании MEGA объявляет скидки на устройства в рамках 20-летия компании
&laquo;Оптима Банк&raquo; подвел итоги масштабной акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» подвел итоги масштабной акции «20 миллионеров»
23 апреля, четверг
16:37
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления...
16:20
Цены на продукты в Кыргызстане снизились на фоне их роста в Казахстане и России
16:16
В Кыргызстане ювелирной отрасли будут предоставлять льготные кредиты
16:13
Более 550 голов скота погибли за два дня в Казахстане
16:11
Бишкек стоит часами. За три месяца водители потеряли более 200 часов в пробках