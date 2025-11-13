14:30
Экономика

Ввоз товаров из Кыргызстана без маркировки: сколько авто с грузом въехало в РФ

После того, как президент России разрешил временный ввоз товаров из Кыргызстана и Казахстана без маркировки ЕАЭС по упрощенной схеме (разрешение для двух стран будет действовать до 10 декабря), в РФ въехало около 1,5 тысячи машин. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

«Ввоз в Россию товаров с соблюдением указанного порядка не является несоблюдением обязанностей в области таможенного дела, а также обязанностей по маркировке товаров в соответствии с российским законодательством. По такой схеме на 12 ноября въехала 1 тысяча 491 машина», — сообщили в ведомстве.

Согласно указу, ввоз товаров осуществляется без маркировки, если получателями являются российские юридические лица, а также если у перевозчика имеется от получателя товаров уведомление в таможенный орган РФ в простой письменной форме об обязательстве задекларировать товар в соответствии с действующим законодательством в таможенной сфере.

Напомним, ЕАЭС тестировал пилотный проект по маркировке товаров, позволяющий всем государствам без дополнительных процедур отслеживать движение такой продукции по территории союза, ее происхождение и особенности. В конце сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о готовности системы к полномасштабному запуску в пределах ЕАЭС, который и утвержден в Минске главами кабминов стран объединения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350712/
